التماس 12 سنة حبسا نافذا لبوضياف و5 سنوات حبسا لأبنائه

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد تسليط عقوبة 12 سنة حبسا نافذا. و 8 مليون دج غرامة مالية نافذة ضد المتهم بوضياف عبد المالك. كما تم التماس ضد المتهمين كل من بوضياف زكرياء وهدى و (ن.س) ،(ع.م) ،(ج.ع) (ج.و) عقوبة 5 سنوات حبس نافذ. و 8 مليون دج غرامة مالية نافذة.

في حين، تم التماس ضد المتهمة (ب.د) زوجة عبد المالك بوضياف بعقوبة 4 سنوات حبس نافذ و 8 مليون دح غرامة مالية نافذة. و بالنسبة لباقي المتهمين يتراوح عددهم 10 التماس ضدهم تسليط عقوبة 3 سنوات حبس نافذ و 200 الف دج غرامة مالية نافذة. أما بالنسبة للشركات التماس تغريمهم 32 مليون دج غرامة مالية نافذة. كما تم التماس مصادرة جميع الاملاك المنقولة. والحسابات البنكية التي تم حجزها من طرف قاضي التحقيق.

هذه هي التهم الموجهة لهم

كما جاءت هذه الالتماسات بعد ان وجهت لهم تهم منح امتيازات غير مبررة للغير أثناء إبرام وتنفيذ عقود بطريقة مخالفة للقوانين والتنظيمات. إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح والحصول على امتيازات غير مبررة. استغلال النفوذ لغرض الحصول على منافع غير مستحقة ومنح امتيازات غير مبررة للغير. جنحة الإثراء غير المشروع، تبييض وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد. في إطار جماعة إجرامية باستغلال الامتيازات التي يمنحها نشاط مهني. الإخفاء العمدي للممتلكات وتبيض عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد .