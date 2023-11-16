التماس 12 سنة حبسا نافذا لـ 5 شباب بعد ترويجهم للمؤثرات العقلية بشراڨة

التمست نيابة محكمة الجنح بالشراڨة تسليط عقوبة 12 سنة حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة لـ 5 شباب موقوفين. رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة و يتعلق الأمر بكل من “ع.ع,”خ.ع”, “ب.م”،”ب.إ”,”ف.إ”. هذا بعد ترويجهم للمؤثرات العقلية بمنطقة شراقة و ضواحيها .

تفاصيل قضية الحال، حسب مادار بجلسة المحاكمة، تعود وقائعها بعدما تمكنت مصالح الأمن بعد ورود معلومة من طرف والدة احد المتهمين. بأن إبنها يقوم بترويج المؤثرات العقلية.

وبعد التحريات، تمكنت ذات المصالح من توقيف شخص متلبس بحيازته حوالي 944 قرص من المؤثرات العقلية نوع بريڨابالين. ويقوم بترويجها رفقة بقية المتهمين المتابعين معه بمنطقة شراڨة على مستوى حي 66 مسكن. كما تم حجز مبلغ مالي معتبر ناتج عن عائدات ترويج هذه السموم.

المتهمون وجهت لهم أثناء مثولهم أمام هيئة محكمة الجنح بشراڨة تهم. تتعلق بحيازة نقل و تخزين و بيع المخدرات بطريقة غير شرعية.