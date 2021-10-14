التماس 15سنة سجنا نافذا في حق أفراد عصابة قاموا بالسطو على شركة صنع القماش

التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بالعاصمة، الخميس، إنزال عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق متهمين إثنين “س.جناش”، ح.يوسف” ضمن عصابة إجرامية، نفذت جريمة سطو في جنح الظلام، على شركة صنع الاقمشة، الكائن مقرها بمدينة الرويبة شرق العاصمة.

حيث تمكن الجناة من الاستيلاء على خزنة فولاذية تحوي على مبلغ 280 مليون، سيارة مركونة في المستودع دفتر شيكات، وثائق خاصة بالشركة، جهاز اعلام الي محمول.

وبعد نجاح العملية، توجه المتهمون إلى مزرعة بضواحي المنطقة، على متن المركبة المسروقة، أين قاموا بإنزال المسروقات واقتسام الأموال مناصفة، ثم قاموا بحرق المركبة كلية، لطمس آثار الجريمة، فيما تم التخلص من الخزنة بخزان مائي بالمزرعة.

وحسب قرار الإحالة، فقد ورد فيه بأن الوقائع حركتها نيابة محكمة الرويبة،عقب شكوى تلقتها من قبل الضحيتين، كل من “سفيان” مالك شركة لصنع الاقمشة، وموظفه ” رشيد”، للتبليغ عن عن جريمة سطو، تعرضا لها طالتهما.

وأفاد الضحية في شكواه أن مجهولين اقتحموا شركته ليلا، واستولوا على خزنة فلاذية بها مبلغ 280 مليون سنتيم، مركبة من نوع ” سيات ليون ” رمادية اللون، دفتر شيكات، دفتر خاص باملاك الشركة، سجل تجاري ، في حين أفاد “سفيان” بأنه تم الاستيلاء على جهاز كمبيوتر محمول الخاص به.

وعلى إثر ذلك أمرت النيابة العامة ذات إقليم الاختصاص، بفتح تحقيق في ملابسات الجريمة، كلل بتوقيف مشتبه فيه أول، “ح.يوسف”، فيما تم تسليم المشتبه فيه الثاني ” س.جناش” نفسه لذات المصالح.

وكشفت التحريات في ذات القضية، من خلال محاضر استنطاق المتهمين، بأنه بيوم الوقائع، اتصل المتهم ” حميد” بصديقه” س.جناش” أين كان متواجدا بمزرعة يستغلها للمبيت فيها، ليعرض عليه فكرة سرقة شركة لصنع القماش بالرويبة.

حيث طمأنه بأن العملية ستكون ناجحة لان الخطة تم دراستها بدقة مع شريكه المتهم الثالث ” ح.يوسف”.

وبليلة 23 أفريل 2019، اقتحم المتهمون ثلاثتهم مقر الشركة أين قاموا بالسطو على خزنة الأموال، وما فيها من وثائق ، إلى جانب جهاز كمبيوتر محمول، ثم قاموا باخراج المسروقات ووضعها على ظهر مركبة ن نوع ” فورقو” خاصة بالشركة.

ثم انطلقوا مباشرة إلى المزرعة التي لا تبعد الا بضعة كيلومترات عن موقع الجريمة ،وهناك قاموا بإنزال المسروقات وتكسير الخزنة بواسطة آلة تقطيع جلبها المتهم الفار” حميد”.

وبعدها قاموا باقتسام الأموال محل السطو مناصفة، حيث اعترف المتهم ” جناش” بأن كل واحد منهم اخذ 90 مليون ، وخشية اكتشاف أمرهم خاصة وأنه تم لمس المركبة بأيديهم، اتفقوا على حرقها لطمس آثار الجريمة.

وتوبع المتهمون أمام هيئة محكمة الجنايات، بجناية تكوين جمعية أشرار، بغرض الاعداد لجناية،السرقة بالتعدد مع توافر ظرف الليل،وضع النار عمدا في مركبة ليس بها أشخاص، وهي التهم التي اعترف بها المتهم “جناش” فيما تمسك بانكارها المتهم الثاني “سفيان “.