التماس 15 سنة حبسا نافذا لمروجي المهلوسات في العاصمة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد، تسليط عقوبة 15 سنة حبساً نافذاً لثلاثة بارونات مخدرات، كل من “ل.زكرياء” ،”ح.بلال”,”ع.نور الدين”، بعدما حاولوا إغراق الجزائر العاصمة بأكثر من 7 ألاف قرص من المؤثرات العقلية من نوع “البرڨابالين” كانت موجّهة إلى جسر قسنطينة من أجل الترويج.

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال، المتّهمون كانوا على تواصل مع بارون المخدرات المسمى رمزي متواجد بولاية أم البواقي، من أجل نقل تلك المخدرات وترويجها على مستوى أحياء جسر قسنطينة و براقي. وبعد التحريات التي قامت بها عناصر الأمن، تبيّن وجود محادثات هاتفية ورسائل نصية عبر تطبيق “الواتساب ” بين المتهمين حول كيفية نقل تلك المؤثرات العقلية، حيث تم تفكيك أفراد هذه الشبكة الإجرامية التي قامت بنقل تلك المؤثرات العقلية على متن مركبة قاموا بسرقتها من طرف محاسب الذي تأسس كطرف مدني في قضية الحال. وبعد تفتيش تلك المركبة عُثر بداخلها على 130 علبة من المؤثرات العقلية من نوع “البرڨابالين” بها أكثر من 7 ألاف قرص مهلوس، كانت مخبأة بإحكام داخل مخبأ سري مستحدث في أحد أجزاء السيارة.

المتّهمون وجّهت لهم تهما تتعلق، بجنحة الحيازة قصد البيع و نقل المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة طبقا للمادة 17.