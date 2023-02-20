التماس 15 سنة حبسا نافذا لوالي برج بوعريريج السابق
إلتمس النائب العام بالغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر عقوبة 15 سنة حبس نافذ لمشري عز الدين. والي برج بوعريريج السابق رفقة حماوي عز الدين نائب سابق بالبرلمان. و التماس عقوبات اخرى متفاوتة تراوحت بين 5 سنوات حبس نافذ الى 10 سنوات حبس نافذ لباقي المتهمين. من بينهم المدعو (ح.ع) نجل البرلماني السابق حماوي عز الدين، و مسؤولين سابقين بوكالة عقارية. كل من (م.م) ،(ز.إ),(ف.أ) ،(أ.و),(ص.ح)،(ق.ا)،(م.م),(ت.ع),(ت.ا),(ت.م).(ب.ع),(ع.س) ، ،مع التماس الامر بمصادرة كل المحجوزات الخاصة للمتهمين.
وجاءت هذه الالتماسات بعد ان استانف المتهمين الاحكام الصادرة ضدهم بمحكمة سيدي امحمد. لمتابعتهم في قضايا الفساد طالت العقار و ابرام صفقات غير قانونية بولاية برج بوعريريج. حيث وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه و تتعلق بالتزوير في محررات رسمية. وجنحة إساءة إستغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين و التنظيمات وجنحة التستر على الإثراء الغير المشروع. وجنحة الإمتناع العمدي عن تحرير الإخطار بالشبهة وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة .
و من جهة اخرى طالب ممثل الخزينة العمومية من المتهمين تعويض قدره الف مليار سنتيم عن الضرر الذي اصابها .
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