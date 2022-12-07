التماس 15 سنة حبسا نافذا لوالي برج بوعريريج السابق و برلماني سابق

إلتمس وكيل الجمهورية بمحكمة القطب الجزائي الإقتصادي و المالي بسيدي امحمد عقوبة 15 سنة حبسا. مع 8 مليون دج غرامة مالية نافذة لمشري عز الدين والي برج بوعريريج السابق رفقة حماوي عز الدين نائب سابق بالبرلمان.

كما تم التماس عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا لابن هذا الاخير المدعو (ح.ع)، مع التماس عقوبة7 سنوات حبسا نافذا لموثقين. في تم التمس وكيل الجمهورية ايضا ادانة رجال الاعمال و الاخوة من بينهم ( ت.ع) و (ت.م) (ت.أ). بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ،مع التماس 7 سنوات حبسا نافذا لمسؤولين سابقين بوكالة عقارية ،مع التماس الامر بمصادرة كل المحجوزات الخاصة للمتهمين .

كما جاءت هذه الالتماسات بعد متابعة المتهمين في قضية الحال كل من والي ولاية ولاية برج بوعريريج السابق مشري عز الدين. رفقة برلماني سابق حماوي عز الدين المدعو قادة رفقة ابنه المدعو ( ح.ع). الى جانب مدير و كالة عقارية و إطارات محلية سابقة وموثقين و يتعلق الامر بكل من :(م.م) ،(ز.إ),(ف.أ) ،(أ.و),(ص.ح)،(ق.ا)،(م.م),(ت.ع),(ت.ا),(ت.م).(ب.ع),(ع.س) .

المتهمون متابعون بقضايا الفساد طالت العقار و ابرام صفقات غير قانونية بولاية برج بوعريريج. حيث وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه وتتعلق بالتزوير في محررات رسمية. وجنحة إساءة إستغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين و التنظيمات. كما تتعلق بجنحة التستر على الإثراء الغير المشروع و جنحة الإمتناع العمدي. عن تحرير الإخطار بالشبهة و جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة.