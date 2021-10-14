التماس 15 سنة سجنا لـ “كلونديستان” بتر أصابع ابن حيه بـ”ساطور” في الحراش

التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بالعاصمة، الخميس. توقيع عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق المتهم الموقوف “م.سيف الدين”. سائق سيارة أجرة غير شرعي. لمتابعته بجناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة. راح ضحيتها عون أمن بمحطة الميترو المدعو ” م.حسين”، بعد أن أفقده اصبعي يده اليسرى.

وتبين من خلال مجريات محاكمة المتهم ” م.سيف الدين” بتاريخ 1نوفمبر 2020، وقعت مشاجرة عنيفة تبادل فيها أسلحة بيضاء. افتعلها مجموعة من الشباب من قاطني ” حي الجبل”، ليتعرض خلالها المدعو” ب.طارق” المكنى ” الجابوني”. والذي يعد شاهدا في قضية الحال.

وخلال تواجد هذا الأخير بالمستشفى لتلقي العلاج، تلقى على حين غرة الضحية “حسين” اعتداء بواسطة “ساطور” من الحجم الكبير. من قبل المتهم “م.سيف الدين”، بالقرب من محطة القطار بالحراش. مما تسبب في قطع أصبعي يده اليسرى، حيث قدر الطبيب الشرعي نسبة العجز بنسبة 20 بالمائة.

ولدى مواجهة المتهم بالضحية، في الجلسة أنكر ما نسب إليه من وقائع جملة وتفصيلا، مؤكدا بأنه لم يلتق ضحيته. كما أنه ليس لديه اي خلاف سابق معه. مؤكدا أن ابن الحي ” طارق ” المدعو” جابوني ” هو من اعتدى عليه. بدليل أنه بيوم الوقائع وقعت مشاجرة بين ابناء الحي، تم تبادل فيها مختلف الأسلحة البيضاء.

لكن نكران المتهم، لم يقنع هيئة المحكمة خاصة. بعدما أكد الضحية في محضر المواجهة بأن من اعتدى عليه هو المتهم” المدعو” سيف الدين”. وهو ما أكده للمرة الثانية، أمام القاضي، مصرحا بأن المتهم يعرفه جيدا وسبق. وأن عمل إلى جانبه بمحطة “القطار” بالحراش في زمن جائحة كورونا. أين كانا يتكفلان بنقل المسافرين القادمين من مختلف الولايات إلى العاصمة. كما أنه كان يمد له يد العون، في كل مرة كونه كان مقبل على الزواج. بحيث في صبيحة اليوم الذي اعتدى عليه، سلمه مبلغ 6 ألاف دج كإعانة، بعد عودته من ولاية سطيف.