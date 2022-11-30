التماس 15 سنة سجنا للعضوين بحركة رشاد حسن بوراس مصطفى قيرة بسبب قضية إرهابية

التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الاربعاء. تسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق العضوين بحركة رشاد الإرهابية كل من المتهم الموقوف مصطفى قيرة وحسن بوراس.

كما التمست ذات الهيئة القضائية توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا. في حق المتهم الفار من العدالة محمد زيطوط مؤسس المنظمة الإرهابية نفسها

وجاءت التماسات النيابة في حق المتهمين محل المتابعة لمتابعتهما بجناية المؤامرة بغرض تغيير نظام الحكم. جناية تأسيس وتسيير منظمة ارهابية تخريبية جناية الاشادة بالأعمال الارهابية. وجنحة اهانة هيئة نظامية جناية استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال لتجنيد أشخاص للعمل لصالح تنظيم إرهابي ونشر أفكاره جنحة الترويج لاخبار كاذبة جناية الإنخراط والمشاركة في تنظيمات او جماعات إرهابية وتخريبية.