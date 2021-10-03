التماس 15 سنة سجنا نافذا لعصابة سرقت ملياري سنتيم ومجوهرات من شقة بالقبة

التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بالعاصمة، الأحد انزال عقوبة 15،سنة سجنا نافذا. وغرامة مالية نافذة قدرها 500 الف دج، في حق متهمين اثنين من ذوي السوابق العدلية” ك.سفيان” و”س.سمير” ، وعقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم الفار “ز.رشيد” .

حيث شكل المتهمون جماعة اشرار، بغرص السطو على شقة بحي القبة بالعاصمة، اين تمكنوا من الاستيلاء على مبلغ يقارب المليار و800 مليون سنتيم. وصندوق مجوهرات من الذهب الخالص تراوحت قيمتها المالية حوالي 300 مليون سنتيم.

وتبين من خلال جلسة محاكمة المتهمين الذي تم متابعتهم بتهم تتعلق بجنايتي تكوين جمعية أشرار، السرقة المقترنة بظروف الليل والتعدد والكسر. عقب ارتكابهم جريمة سطو استهدفت شقة بحي عين النعجة خلال شهر افريل 2018. وهذا بعد تخطيط مسبق من طرف المتهم “ك.سفيان” الذي يعد جار الضحية بنفس العمارة التي يقطن بها وهذا بعدما تكفل هذا الأخير بنقل عائلة ” قاصدي” إلى مطار هواري بومدين، بتاريخ 16 أفريل 2018، التي كانت بصدد السفر إلى لبنان. اتصل بابن الحي المدعو ” ب.ز.رشيد” لأجل تنفيذ جريمة السرقة، بمشاركة المتهم الثالث “سمير”.

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وبعد مضي ايام من سفرية العائلة، جرى الاتفاق على اقتحام شقة الضحية في جنح الظلام في حدود الساعة الثالثة صباحا. أين قام المتهم ” ز.رشيد” من تسلق الجدار والولوج الى غاية الشقة بالطابق السابع بالعمارة، عبر نافذة المطبخ. وخلالها تمكن من فتح الباب لشريكه “ك.سفيان”، في حي تولى ثالثهم ” سمير، حراسة الأماكن.

وليتمكن الجناة من السطو على مبلغ مالي معتبر يقارب المليارو،800 مليون مع صندوق المجوهرات الذي يعود لزوجة الضحية ” قاصدي”. تراوحت قيمته المالية إجمالا 300 مليون سنتيم باعتبار ان الضحية يملك وكالة استئجار السيارات بالعاصمة، قد قام ببيع ااسيارات قبل سفريته. بغرض كراء محل بعد عودته إلى أرض الوطن.

الجناة اشتروا سيارة بالأموال المسروقة

وعقب تنفيذ عملية السطو، قام المتهمون بشراء سيارة من نوع ” كليو كومبيس” مقابل مبلغ مالي 135 مليون، من المال المسروق، وهي المركبة التي استعملها الجناة للتنقل إلى غاية ولاية وهران، حتى يتسنى للمتهم ” ب.ز رشيد” من إخفاء جزء من المبلغ المسروق بمنزل خاله، حيث تكفل الزوجين ” الخال وحرمه” بالتنقل من وهران من العاصمة لجلب جزء من المبلغ محل السطو، الذي كان بحوزة احد الأشخاص بالعاصمة، مقابل مبلغ 90 مليون لكل واحد منهما.

وقد تمكنت العائلة في إطار التحريات من إسترجاع ما يقارب 180 مليون، من قيمة الأموال المسروقة. عقب توقيف المتهم الأول “ك. سفيان” بولاية وهران، هذا الأخير اعترف بالجلسة أمام هيئة محكمة الجنايات بالافعال التي اقترفها منذ الوهلة الأولى. كما قر المتهم الثاني “سمير” بالتهم المنسوبة اليه، مؤكدين كلاهما بأن جريمة السرقة تمت بتواطؤ المتهم الفار ” رشيد” .

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