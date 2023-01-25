 التماس 18 سنة حبسا نافذا للسعيد بوتفليقة وحداد وطحكوت ومصادرة جميع ممتلكاتهم

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة. إدانة السعيد بوتفليقة شقيق و مستشار الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة. بعقوبة 18 سنة حبس نافذ و 3 مليون دج غرامة مالية نافذة.

كما التمس الوكيل بإدانة علي حداد و محي الدين طحكوت بعقوبة 18 سنة حبس نافذ و 8 مليون دج غرامة مالية نافذة. والتماس ادانة كل من معزوز احمد و كونيناف رضا، وعبد القادر كريم .و نوا طارق بعقوبة 15 سنة و8 مليون دج غرامة مالية نافذة. مع التماس ادانة بعيري محمد 12 سنة حبس نافذ و م8 مليون دج غرامة مالي نافذة.

مع التماس إدانة كونيناف سعاد نور المتواجدة في حالة فرار بعقوبة 18 سنة حبس نافذ. و 8 مليون دج غرامة مالية نافذة. مع والتماس تاييد امر بالقبض دولي ضدها و التماس ادانة النائب البرلماني السابق. ميسوم طاهر بعقوبة 3 سنوات حبس نافذ و 8 مليون دج غرامة مالية نافذة. مع التماس ادانة كل من طحكوت ابراهيم حميد ورشيد و ناصر و (ج.م.ج) بعقوبة 10 سنوات حبس نافذ. و 3 مليون دج غرامة مالي نافذة ، و التماس ادانة المتهم خليفاوي علي. مدير الاشغال العمومية السابق بعقوبة 10 سنوات حبس نافذ والتماس ادانة الرئيس المدير العام السابق. لبنك الوطني الجزائري عبود عاشور بعقوبة 8 سنوات حبس نافذو مليون دج غرامة مالية نافذة.

فيما التمس وكيل الجمهورية عقوبات اخرى متفاوتة ترواحت بين 3الى 10 سنوات حبسا نافذا لباقي المتهمين. من بينهم

موظفين و اطارات الوكالة الوطنية للطريق السيارة. مع التماس مصادرة جميع ممتلكاتهم العقارية و المنقولة ،و الارصدة و الحسابات البنكية .

وجاءت هذه الالنماسات بعدما وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية. من بينها إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد. وإخفاء عائدات إجرامية من خلال إخفاء مصدرها الإجرامي وتبييض الأموال ومخالفة الصرف.

وللتذكير سبق و ان تمت ادانة المتهمين من قبل بعقوبات سالبة للحرية في قضايا فساد عديدة .

إستجواب السعيد بوتفليقة

القاضي :ماذ تقول بخصوص التهم المتابع بها

السعيد : انكرها سيدي القاضي

القاضي : بخصوص العقود والوثائق التي تم العثور عليهم بعد تفتيش الشقتين الاولى. متواجدة ببلدية الابيار ،والثانية بمنطقة بن عكنون

سعيد بوتفليقة : لم يكن لدي اي علم بها ،و لا يوجد اي محضر و لا احصاء و لا احراز مختومة ..سيدي القاضي التحقيق كان في قضية اخرى كنت متابع بها وهي تتعلق بتبييض اموال في اطار جماعة ارهابية. و لما انذاك استدعاني قاضي التحقيق الغرفة الثالثة لمحاربةالارهاب و الجريمة قلت له بالحرف الواحد اذا سعيد بوتفليقة رجع ارهابي ..منزيدش نجي للتحقيق ..التهمة قولها للعامة و متزيدتش تكلموني. وبعدها اخذت البراءة في هذه التهمة ، زادو عليها. تبييض الاموال عن طريق تحويل الممتلكات الناتجة عن جرائم الفساد و اخفاء اموال غير مشروعة.

السعيد بوتفليقة: توبعت وحكم علي بتبييض الاموال وكانت هناك عدة انابات قضائية جاءت كلها سلبية داخل و خارج الوطن. نفس القضية سبق وان توبعت بها فقط الوصف تم تغييره مع تضخيمها. هناك عدة محامين استغربو لما راو ذلك ..

السعيد بوتفليقة:

بخصوص الشقتين الاولى اشريتها سنة 1985 ، اخي رحمه الله كان بعيد على السلطة. و انا كنت ادرس في الجامعة في عهد الرايس الشادلي. والشقة الثانية اشتريتها في عشر السنوات الاخيرة بعد 12 سنة من ممارسة مهنة استاذ بجامعة باب الزوار. و 20 سنة مسشتار و زوجتي طبيبة مختصة و إشتريتها بالتقسيط .

سعيد بوتفليقة: سيدي القاضي حساباتي اذا لقاو فيها، دينار غير مبرر.. اقول دينار واحد غير مبرر ..تفضلو راسي فدية للعدالة. و الشعب الجزائري ،لما يتابعونني بتبييض الاموال. عن طريق تحويل ممتلكات عن عائدات اجرامية و اخفاء اموال غير مشروعة. اطلب من وكيل الجمهورية المحترم يعطيني الدليل القاطع عند مرافعته. لما يتابعونني باساءة استغلال الوظيفة يجيبولي مسؤول في الدولة مهما كان مهامه. يشهد بلي ادخلت ليوم ما لصالح فلان او فلان فمرة اخرى اطلب بكل احترام. لما يرافع الوكيل يقدم بالد ليل القاطع و البرهان. و انا كل ما اكسبه هو مبرر و حلال ،و شكرا على تفهمكم

القاضي : هناك بعض بعض الاسئلة

سعيد :لا ارد على اي سؤال ..الا اذا كانت اسئلة حول الاجراءات ..تقبل تحكم عليا و لا اعلم بما اتابع

القاضي : سوف اطرح عليك بعض الاسئلة و انت حر في الاجابة

سعيد : لا اريد ان اسمعها ،لا اريد الجواب على اي سؤال

كيف اريد الجواب و انا لم امر على فترة التحقيق

القاضي : اليوم محاكمة وتحقيق نهائي

سعيد : لماذ لم يتم التحقيق معي

القاضي : المحكمة اليوم تعمل التحقيق معك

سعيد : بخصوص الانابات القضائية بسويسرا و فرنسا لا توجد لماذ لم ينتظر قاضي التحقيق

القاضي : انت رفضت الجواب على اسئلة في الموضوع في التحقيق

سعيد : لا غير صحيح ،، هذا استجواب اولي وليس في الموضوع من حقي ان اطلع على الملف قبل ماونجاوب ،كمستشار وكمواطن لدي واجبات و لدي حقوق،و حقوقي لم تحترم

القاضي : هل تريد معرفة الوثائق التي وجدت في مسكنك؟

سعيد : ما تعطيني ماتقولي ،انا كنت متابع بجناية جناية تتعلق بتمويل قناة .. انا قلت لقاضي التحقيق سعيد بوتفليقة اذا تابعوه بالارهاب منجاوبكش و منزيدش نجي ، الموضوع كان جماعة ارهابية ، لم نتكلم على التفتيش

القاضي : ما علاقتك بالمتهمين في قضية الحال ؟

السعيد : لا اتكلم والقضية بين ايدي المحامين ،انا ارفض ان احاكم اليوم بدون ان يتم التحقيق معي ولم ارفض الجواب، لم يتم التحقيق معي ، وهذا هو جوابي و ابقى متمسك بيه

السعيد : اليوم انا امامكم لا اعلم لماذ اتابع لانه لم يتم التحقيق معي و هذا غير قانوني ،

القاضي : المحكمة لديها جملة من الاسئلة تطرحها عليك

سعيد: ليس ممكن من المحكمة ان تحكم عليا بدون تحقيق

القاضي : المحكمة تعمل على تحقيق نهائي و مواجهتك بما يوجد بالملف

سعيد: اليوم انا امثل امامكم بدون ان يكون هنالك تحقيق،و لا ادري ماهي التهمة المتابع بها ،و هذا غير قانوني و لابد عليكم ان تتخذو الاجراءات حتى لا تتكرر مرة اخرى ،عليكم بكل احترام سيدي القاضي النظر في هذا الموضوع لكي لا يتكرر مرة اخرى ،

القاضي : هل انتهيت

سعيد : نعم شكرا

القاضي : اشهاد اكتفى السعيد بوتفليقة بمحاميه اثناء مرافعتهم