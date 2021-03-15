التماس 18 شهرا حبسا نافذا في حق صاحب موقع الكتروني بتهمة قذف سليمان شنين

التمست نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد 18 حبسا نافذا في حق صاحب موقع الكتروني قذف رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق سليمان شنين .

والتمست النيابة توقيع عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية في حق المدعو “س.ع”.

ووجهت للمعني تهم عرض أنباء كاذبة و المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص ممثلة في قذف رئيس المجلس الشعبي الوطني انذاك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهته المتهم نفى التهمة الموجهة إليه وقال أنه صحفي لديه 18 سنة خبرة و صاحب موقع الكتروني.

و بخصوص القذف، قال أنه لا يعتبره قذف، وقال أن المعلومة التي وصلته بخصوص المقال الذي وضعه في موقع يعتبره سبقا صحفيا.

وقال المتهم أنه في سنة 2013 أنشأ جريدة الكترونية اسمها “السفير” و لم يتحصل على الترخيص إلا في سنة 2019.

من جهته قال محامي وزارة الاتصال، إن المتهم نشر صورة سليمان شنين عبر موقعه الالكتروني في مقال بصفة غير لائقة.

وأضاف أن المعني تعمد تشويه صورة شنين و تساءل المحامي لماذا ننشر عيوب الناس و ننشر المساوئ هذا يعتبر قذف.

فيما قرر القاضي النطق بالحكم في حق ستوان عبد الحكيم 29 مارس المقبل.