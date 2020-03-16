التماس 20 سنة حبسا لأميار.. و15 سنة لشفيق ومراد وشهيناز هامل ومصادرة عقاراتهم وأموالهم

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد احكاما بالحبس النافذ تتراوح مابين 20 سنة و10 سنوات حبسا نافذا ضد أبناء هامل وزوجته.

والتمس وكيل الجمهورية لزوجة عبد الغني هامل عناني سليمة 10 سنوات حبس نافذ و8 ملايين غرامة نافذة مع مصادرة الممتلكات و الأموال.

كما التمس وكيل الجمهورية 15 سنة حبس نافذ و8 ملايين غرامة مع مصادرة الممتلكات العقارية و الاموال المودعة في البنوك ضد مراد هامل ابن عبد الغني هامل.

أما هامل شفيق فقد التمس ضده 15 سنة حبس نافذ و8 ملايين غرامة نافذة مع مصادرة جميع الاملاك العقارية و المبالغ

اما هامل أميار فقد التمس وكيل الجمهورية ضده 20 سنة حبس و 8 ملايين دج مع مصادرة الاملاك العقارية و المبالغ

كماتم التماس 15 سنة حبس نافذ و8 ملايين غرامة نافذةمع مصادرة جميع الاملاك و المبالغ ضد هامل شاهيناز ابنة عبد الغني هامل