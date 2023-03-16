التماس 20 سنة حبسا لبرلماني هارب و10 سنوات حبسا لولاة أدرار السابقين

التمست النيابة العامة بالغرفة الجزائية الأولى المتخصصة في قضايا الفساد بمجلس قضاء العاصمة، اليوم الخميس. تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة لولاة ادرار السابقين. كل من مداني “فواتيح عبد الرحمان” و” بكوش حمو” و “بريوز مبروك “.

كما التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 20 سنة حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية لبرلماني سابق المتهم الفار “هامل علي”. مع التماس امر بالقبض عليه

وكما التمست ذات الهيئة القضائية. توقيع عقوبة 7سنوات حبسا نافذا لباقي المتهمين من بينهم موثق و اشقاء البرلماني الهامل وعدد من افراد عائلته و يتعلق الامر بكل من (ه.ع) ،(ه.م) ،(ه.س.ع) ,(ه.ع). مع مصادرة جميع ممتلكاتهم العقارية و المنقولة و مصادرة الاموال و الارصدة البنكية الخاص بهم .

بحيث تم متابعة المتهمين السالف ذكرهم بتهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد. والوقاية منه من بينها منح امتيازات غير مستحقة و تبديد اموال عمومية و تبييض الاموال ،و اساءة استغلال الوظيفة.

وجاءت التماسات النيابة العامة، بعد ان تمت متابعة ولاة ادرار السابقين بمنح امتيازات غير مستحقة لبرلماني سابق الهامل علي ،ممثلة في منحه 62 مشروع بطريقة مخالفة للقانون بالاضافة الى منح عقارات صناعية و فلاحية تم الاستفاذة منها بطريقة مخالفة للقانون له و لافراد عائلته ، و من بين المشاريع التي تم ط منحها مشروع يتعلق بتربية الدواجن بادرار ومحطة خدمات بتيميمون مساحتها 10 كلم مربع،و قاعدة لوجيستية ببرج باجي مختار نسبة الاشغال 15 بالمئة فقط, اضافة الى مشروع قاعدة الحياة 2017 و عقارات اخرى ، كما تم منح 12 محطة وقود لفائدة عائلة البرلماني الفار الهامل على مستوى ولاية ادرار ،مع انجاز مشروع شاطئ صناعي بادرار ،محطة خدمات تنموية.

المتهمون و اثناء مثولهم للمحاكمة انكروا التهم والوقائع التي طالتهم جملة وتفصيلا.