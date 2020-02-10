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التماس 20 سنة سجنا في حق طرطاق ولويزة حنون وسعيد بوتفليقة والجنرال توفيق

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التماس 20 سنة سجنا في حق طرطاق ولويزة حنون وسعيد بوتفليقة والجنرال توفيق
بقلم نسرين محفوف

التمس النائب العام العسكري، اليوم الاثنين، 20 سنة سجنا نافذا في حق كل من بشير طرطاق، لويزة حنون، محمد مدين “الجنرال توفيق”، والسعيد بوتفليقة، أو الابقاء على الحكم السابق القاضي بـ 15 سنة سجنا نافذا.

واستأنفت، أمس الأحد، المحكمة العسكرية بالبليدة، محاكمة هؤلاء الأشخاص من رموز النظام السابق.

وكانت المحكمة، قد قضت بتاريخ 25 سبتمبر 2019، بالسجن النافذ 15سنة ضد الأربعة، بتهمة التآمر ضد سلطة الدولة والجيش.

وصدرت الأحكام حضوريا ضد السعيد بوتفليقة ولويزة حنون زعيمة حزب العمال والفريق المتقاعد محمد مدين واللواء المتقاعد بشير طرطاق.


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التعليقات (1)

  • sisi

    mohakamat el karn,khrat sbah

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