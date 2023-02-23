التماس 20 سنة سجنا لعصابة “بشبوش” سطت على 30 مليون سنتيم من مصنع “شيكولاتة” ببلكور

التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الخميس، تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا. وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دج، في حق عصابة إجرامية تضم 4 متهمين موقوفين. لاقتحامهم مصنع الحلويات بحي بلكور بالعاصمة، و سرقة مبلغ 30 مليون سنتيم. وكسر كاميرات المراقبة، بعدما قاموا بتكبيل حارس الشركة بشريط لاصق ووضعه في الحمام، ثم لاذوا بالفرار.

وتوبع المتهمون ويتعلق الامر بالمدعو ” ب.مراد”، ب.ح.رضا”،” ب.جمال”. بجناية تكوين جمعيه أشرار بغرض الاعداد لجنايه السرقة، وجناية السرقة بالتعدد ، العنف والكسر. واستحضار مركبة، وجناية حجز شخص بدون من من السلطات المؤهلة.

كما يتواجد متهمين اثنين آخرين في حالة فرار وهما ” ع.حسين”، م.أسامة”.

القضية انطلقت بعد مباشرة التحري في قضية سرقة بالكسر مع احتجاز شخص المرتكبة بتاريخ 26 فيفري 2022. والتي راح ضحيتها المدعو “”أ.س” صاحب شركة صنع الحلويات ببلكور، وحارس الشركة ” ه.مزيان” 66 سنة.

في إطار التحقيق تم تحديد هوية أحد المشتبه فيهم، بعد رفع البصمات وتطابقها مع بصماته، ويتعلق الأمر بالمدعو ” ب.مراد”.

وتبين أن الضحية صاحب الشركة بتاريخ الوقائع تلقى مكالمة هاتفية من حارس الشركة. ليخطره أن شركته تعرضت للسرقة من طرف مجهولين عددهم أربعة. بعدما قاموا بتكبيله ووضعه في الحمام وتهديده بالسلاح الابيض. إذ تولى أحدهم مهمة حراسته فيما قام البقية بالدخول وسرقة 30 مليون سنتيم. مع تحطيم كاميرات المراقبة وسرقة جهاز تسجيل مقاطع الفيديو.

التحقيق يكشف..

كما كشف الحارس “ه.مزيان” أنه عند دخوله للشركة لاحظ سيارة رمادية اللون متوقفة. وغطاء محركها مفتوح أمامها شخص لا يعرفه وعند فتحه باب الشركة. تقدم اليه شخصين من الخلف، قام أحدهما بدفعه إلى الداخل والثاني هدده بسكين ليقوما بتكبيله بواسطة شريط لاصق، وحبل صغير مع غلق فمه بالشريط اللاصق.

كما رافقهما شخصين لم يتعرف على ملامحهما وخاطبه أحدهما بعبارة “ما تتحرك عمي مزيان مانديرولك والو لوكان. تتحرك يقتلوك وين راهم كواغط تع الكاميرس والكاشي تع مهدي والكوفر”. مضيفا أن الفاعلين قاموا بكسر باب الألمنيوم بنازع المسامير، وسرقة مبلغ مالي يجهل قيمته.

كما حطموا شاشة الكومبيوتر والخاصة بالكاميرا، وقبل مغادرتهم قاموا بنزع الرباط والشريط اللاصق. ثم توجه الى حارس ورشة بناء مقابل المصنع للتبليغ.

وتمكن رجال الشرطة من توقيف المشتبه فيه ” ب.مراد” وبحوزته 55500دج، التي تطابقت بصمته في مسرح الجريمة. فاعترف بقيامه بالسرقة من التخطيط لها الى تنفيذها. باتفاق مسبق مع صديقه ” بشبوش” مع ” جمال المسيلي” لسرقة المصنع واقتسام المسروقات.

وبتاريخ الوقائع تنقلوا إلى بلكور على متن سيارة من نوع ” بولو” ملك للمدعو ” بشبوش”. وعند وصولهم وجودوا شخص في انتظارهم على متن سيارة من نوع “ميقان”. ثم قام بطرق باب المصنع وبمجرد فتح الحارس الباب دخل معه ” جمال المسيلي” والشخص الرابع.

وقام بربط حارس ورشة البناء، بعدها دخلا إلى المكتب وكسر الصندوق والسطو على 20 مليون سنتيم. وكسر سجل الكاميرات ورميه في البحر. وبعدها سلم له ” بشبوش” 35 الف دج وسلم لحارس الورشة 30 الف دج.

في الجلسة حاول كل متهم درء التهمة عنه، خاصة المتهم الرئيسي ” ب.مراد”.

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