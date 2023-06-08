التماس 20 سنة سجنا لـ3 متهمين نظموا رحلة غير شرعية نحو إسبانيا راح ضحيتها 10 شبان

التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الخميس، تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا. وغرامة مالية نافذة مقدرة بـ2 مليون دج، في حق 3 متهمين موقوفين ويتعلق الامر بالشقيقين المدعوين ” ب.س”،” ب.ج”. وشريكهما ” ن.ب،ر”.

كما التمست ذات الهيئة القضائية تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 50 الف دج. في حق المتهمين غير الموقوفين كل من ” أ.ه” ،” ب.م”. لمتابعتهم في قضية وصفها النائب العام بالمأساة، تعلقت بجناية تدبير تهريب المهاجرين. في اطار جماعة اجرامية منظمة وتعريض حياة الغير للخطر،جنحة مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية.

وقائع القضية

وانطلقت وقائع القضية بنداء من مصلحة الاستعجال بمستشفى مصطفى باشا الجامعي بالعاصمة. للتبليغ عن تحويل 3 أشخاص ” حراقة” من عناصر فرقة السواحل. ويتعلق الامر بالمدعو ” أ.ه”، ب.م” ،” ب.ع” تتراوح أعمارهم مابين 25 و27 سنة.

وعلى اثر تنقل رجال الشرطة الى المصلحة تبين أن الأشخاص الثلاثة تك انتشالهم من عرض البحر. بعد نجاتهم من الموت وهو في رحلة غير شرعية نحو الأراضي الإسبانية.

إذ تبين أن المعنيين تم انقاذهم عبر باخرة ضخمة لنقل البضائع، بعد قضائهم 12 يوما تائهين وسط الامواج، بدون مأكل أو مشرب.

فيما تم التوصل أن القارب الذي كانوا يمتطونه بقيادة المتهم “ب.مهدي”، المكنى “الشالوتي”. تعرض لعطب ثم نفاذ البنزين في اليوم الثاني من انطلاق ” رحلة الموت”.

وأمام المصير المجهول الذي كان يواجهه الشباب الحرقة المقدر عددهم ب 13 فردا. اضطر البعض منهم إلى الرمي بأنفسهم في البحر، فماتوا غرقا، والبعض منهم توفي بسبب الجوع والعطش.

وكانت الرحلة التي انطلقت خلال شهر جانفي 2020 ليلا، مخطط لها من طرف الشقيقين الموقوفين “ب.س”. و” ب.م” اللذين زرعا الثقة في نفوس ضحاياهم، فتم تنظيم الرحلة بإحكام مقابل مبلغ 30مليون لكل شخص.

وتم التكفل بالرحلة، بعد فرار المتهم شقيقهم وعائلته الى أسبانيا، بعد سطوه على أموال الشباب المتوفين خلال شهر أوت. أين اتفق معهم على تنظيم رحلة سرية خلال شهر سبتمبر 2020.

وفي الجلسة كشف الشابين المتهمين غير الموقوفين ” أ.ه” و ” ب.م” عن وقائع خطيرة ومؤثرة في نفس الوقت. نظرا لفضاعة الموقف الذين تعرضوا له، وهو يواجهون مصيرهم بين الحياة والموت في عرض البحر.

وهذا بعدما تاهوا على متن القارب، لعدم استعانة المتهم الرئيسي ” ب.م” بالتقنية تحديد الموقع الجغرافي ” gps” من جهة. وعدم تأمين الرحلة التي انطلقت بقارب ذو محرك مهترئ، اصابه عطب بعد ساعات من الابحار نحو الضفة الأخرى.