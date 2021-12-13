التماس 20 سنة سجنا نافذا في حق عصابة مختصة في سرقة المركبات

التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بالعاصمة، اليوم الإثنين، توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا، في حق عصابة اجرامية مختصة في سرقة المركبات باقليم الرويبة والحميز بالعاصمة.

كما تضم العصابة 3 متهمين موقوفين ويتعلق الأمر بالمدعو “ع.وليد”، و”س.اسامة”، و”ب.يوسف”.

وكان المشتبه فيهم يستعملون سيارة مستأجرة من نوع ” كليو كومبيس” لتسهيل تنقلاتهم بين الأحياء.

كما جاء تفكيك خيوط القضية، على يد الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية بالدار البيضاء. عقب تحريات مكثفة، في أعقاب شكوى تلقتها فرقة الدرك الوطني بالرويبة، بتاربخ 6 جوان 2018.

سرقة شاحنة من نوع “كيا” ووثائقها من طرف مجهولين

وقدم الشكوى الضحية “ش.العربي” لتعرض شاحنته من نوع ” كيا” ووثائقها للسرقة من طرف مجهولين. وذلك في حدود الساعة السادسة مساءً. وتعرضت المركة للسرقة، بعد أن ركنها أمام منزله بالحي الذي يقطن فيه. مضيفا أنه أخطر شريكه المدعو “ص.أسامة” كونه يعلم بموقع ركن السيارة.

كما تلقت فرقة الدرك، بتاريخ 30 جويلية 2018، اتصالا من أمن مقاطعة الدار البيضاء لاخطارهم حول تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة المركبات باقليم الولاية. من المحتمل أن تكون لها صلة بالسرقة التي

تعرض لها “ش.العربي”.

وفي إطار التحقيق الأمني، تم عرض صور المركبة التي كانت يستعملها المشتبه فيهم في تنفيذ عمليات السرقة، وهي من نوع ” رونو كومبيس” بيضاء اللون.

كما تم استغلال كاميرا المراقبة المثبتة قي محل مجاور لموقع سرقة الشاحنة. مما أثبت أن المركبة المستعملة في عملية السرقة توجهت نحو حي الحميز ثم إلى حوش المخفي. وهي السيارة التي تم استئجارها لتسهيل تنقلاتهم لتنفيذ جرائمهم.

كما ثبت من خلال تصريحات بلعربي صاحب وكالة كراء السيارات “بلعربي”. الذي أكد قيام المتهم “ص.اسامة” قام باستئجار السيارة محل الجريمة من عنده من تاريخ 20 ماي إلى 20 جوان.

كما تبين ايضا، بعد استغلال كشوفات الاتصالات الهاتفية، وجود مكالمات بين المشتبه فيهم بشكل متواصل ومستمر.

وخلال جلسة المحاكمة تراجع المتهمون عن تصريحاتهم التي ادلوا بها خلال مجريات التحقيق. حيث تمسك كل واحد منهم، بانكار التهم المنسوبة اليه جملة وتفصيلا.

كما أكد المتهمون، أن ليس لهم أي علاقة أو صلة بواقعة السرقة التي طالت شاحنة الضحية “العربي” وغيرها من السرقات التي سجلها أمن المقاطعة.

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