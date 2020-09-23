التماس 3سنوات حبسا في حق محمد جميعي

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي بتهمة إهانة صحفي اثناء تأدية مهامه وسوء استغلال الوظيفة.
وقال وكيل الجمهورية خلال مرافعته أن المحاكمة التي يمثل فيها المتهم بنصوص جزائية مختلفة بموجب قانون الفساد و يتابع كذلك بموجب نص الإعلام المتعلق بحماية ممثلي وسائل الإعلام.
وأضاف إذا كان كل رجل إعلام يؤدي مهامه يتلقى رسالة من مجهول ليس بالأمر البسيط، لما نبعت sms نذكرك بلقاء رباني هذا ما يقصده المشرع بتجريم في قانون الإعلام.
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