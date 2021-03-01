التماس 3 سنوات حبسا نافذا لربوح حداد عن تهمة التحريض على التجمهر

التمست النيابة العامة لمجلس قضاء العاصمة تشديد العقوبة ورفعها الى 3 سنوات حبسا نافذا في حق رئس فريق اتحاد العاصمة السابق “اعمر حداد” المدعو ربوح.

والتمس النائب العام تشديد العقوبة في ورفعها الى 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 الف دينار

وابع ربوح حداد بتهمة التحريض على التجمهر‬ غير المسلح، و المساس بسلامة ووحدة الوطن وجنحة التزوير في محررات تجارية ومصرفية.

وجاء مثول المتهم استئنافا للحكم الصادر في حقه عن محكمة بير مراد رايس القاضي بادانته بعامين حبسا نافذا عن تهمة التحريض على التجمهر.

وكانت المحكمة قد برأته من تهمتي المساس بسلامة ووحدة الوطن وجنحة التزوير في محررات تجارية ومصرفية.

ياسمينة دهيمي