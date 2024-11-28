التماس 3 سنوات حبسا نافذا لشابين قاما بايهام الشباب بالحرڨة عبر الفايسبوك

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي أمحمد بالعاصمة تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا لشابين “ز.إ”,”ك”. مع التماس أقصى العقوبة لمتهم اخر في حالة فرار المدعو بلوطة.

بعد متابعتهم بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك باسم محمد البحري. بهدف النصب على الشباب وإيهاهم بالهجرة غير الشرعية نحو إسبانيا.

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال تعود وقائعها بعد شكوى رفعها احد الضحايا المدعو “ب” ضد افراد هذه الشبكة الإجرامية بعد سلبه مبلغ مالي معتبر من خلال التواصل معهم عبر صفحة فايسبوكية باسم “محمد البحري ” يسيرها المتهم الفار المدعو بلوطة ،بالتواطؤ مع بقية المتهمين المتواجدين رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش.

المتهمان وبعد مثولهما امام هيئة المحكمة انكرا التهمة المتابع بهما وحملا المسؤولية للمتهم الفار المدعو بلوطة.