التماس 3 سنوات حبسا نافذا لمسبوق حاول الاستيلاء على سلاح شرطي بمركز أمن بالمحمدية

التمس وكيل الجمهورية بمحكمة الجنح بالدار البيضاء الثلاثاء ،توقيع عقوبة 3سنوات حبسا نافذا ،في حق رب أسرة من ذوي السوابق العدلية.

المتهم موقوف حاليا بالمؤسسة العقابية بالحراش،عن تهمة محاولة السرقة طالت سلاح شرطي بحي الموز بالمحمدية.

وتوبع المتهم قضائيا ،عقب توقيفه بتاريخ 17 مارس المنصرم ،على خلفية ارتكابه وقائع خطيرة على مستوى حي زرهوني مختار المعروف بحي “الموز” بالمحمدية.

وكان المتهم يحاول نزع سلاح من شرطي كان بصدد تأدية مهامه بمركز الأمن، وعلى حين غرة باعته المتهم في قضية الحال، لأجل السطو على سلاحه.

وكان المتهم بصدد سرقة السلاح لأجل تنفيذ جريمة قتل، في أعقاب مشاجرة تعرض فيها إلى جروح على مستوى رأسه وذراعه الأيسر.

ولأن المتهم كان يعاني من تلك الجروح، راح يركض باتجاه مركز الأمن محاولا اقتحامه، غير أن الشرطي الضحيةاعترض طريقه فتعرض إلى محاولة سرقة سلاحه بغتة.

وخلالها قام تدخل شرطي اخر لأجل التحكم في زمام الأمور، والسيطرة على المتهم الذي كان في حالة هيجان شديدة.

فانتزعا منه السلاح، وتم توقيفه بعين المكان ثم اقتياده إلى المصلحة لسماعه في محاضر رسمية.

وعليه تم تقديم المتهم أمام نيابة محكمة الدار البيضاء التي التمست في حقه أمرا بإيداعه رهن الحبس المؤقت إلى حين محاكمته.

المتهم وخلال مثوله للمحاكمة، اعترف أمام هيئة المحكمة منذ الوهلة الأولى بجزء من الوقائع التي ارتكبها، محاولا مراوغة العدالة للتملص من المسؤولية الجزائية.

وتراجع المتهم عن أقواله التي أدلى بها أمام محاضر الضبطية القضائية، مصرحا أنه بيوم الوقائع، تعرض إلى اعتداء من طرف أحدهم ومن وقع الضربة التي تلقاها على رأسه ركض هاربا.

فصادف الشرطيين في طريقه، نافيا محاولته السطو على السلاح الناري لأحدهما، ملتمسا ذات المتحدث الصفح عنه كونه رب أسرة وهو الشخص الوحيد المعيل لاطفاله.

وعلى ضوء المعطيات الواردة، قرر القاضي النطق بالحكم إلى تاريخ لاحق .