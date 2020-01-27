التماس 3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة في حق سمير بلعربي

التمس وكيل جمهورية محكمة بئر مراد رايس، اليوم الإثنين، 3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة في حق الناشط السياسي، سمير بلعربي.

وخلال جلسة المحاكمة قال سمير بلعربي، إن كل التهم الموجهة اليه مبنية على منشوراته الفايسبوكية، وليس هناك أي دليل يثبث بالمساس بالمصلحة الوطنية.

وأضاف ” التهم الموجهة إلي، قراءة امنية بحثة لبعض المنشورات الفايسبوكية، أنا اعترف بهذه الصفحة هي صفحتي، وكانت بعض المنشورات بطريقة نقدية ساخرة، فكل منشور كتب بوقت معين”.

وأكد بلعربي خلال جلسة المحاكمة، أن منشوراته لم تدعو الى العنف وإلى رفع السلاح، كما لم تدعو الى انفصال قطعة من قطع الجزائر.

وأضاف “كل منشوراتي كانت سلمية وبحثة، لما تحدثت عن العهدة الخامسة كان ذلك في وقت العصابة، أنا اتكلم وأصف أحداث ووقائع تعيشها الجزائر في الفترة الاخيرة”.

وأوضح بلعربي أنه لم يقصف العدالة، بل كان يعبر عن رأيه، وقال أتمنى أن يستقل جهاز العدالة من قبضة السلطة التنفيذية والعسكرية،

واختتم بلعربي قائلا “انا بريء من هذه التهمة انا ضحية”.

ويواجه سمير بن العربي الموجود في الحبس المؤقت منذ يوم 17 سبتمبر الماضي تهما تتعلق بالمساس بالوحدة الوطنية وتوزيع منشورات من شأنها المساس بالوحدة الوطنية.