التماس 3 سنوات حبس بحق العسكري بن حليمة ومسبوق قضائي

تابعت محكمة القطب المختصص في الجرائم ذات الصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال، مساء اليوم كلا من العسكري السابق بن حليمة محمد عزوز وكذا مسبوق قضائي ينحدر من عين فكرون بأم البواقي يدعى “د. نور السلام”.

وتمت المحاكمة عبر تقنية التحاضر عن بعد بتهمة اهانة هيئة نظامية، التهديد بالاعتداء العلني بالتشهير. والمساس بالمعالجة الالية للمعطيات والعرض للجمهور مناشير تمس بالمصلحة الوطنية.

وجاءت متابعة الدركي السابق بعد شكوى تقدم بها رئيس أمن دائرة عين فكرون بأم البواقي تفيد تعرضه للتشهير من قبل هذا الاخير عبر قناته على اليوتوب. يتهمه بالفساد وقام بنشر رقم هاتفه الشخصي، ما جعله عرضة للسب والشتم من العديد من المواطنين وهو اسار إلى شخصه ومنصبه.

المتهم “بن حليمة محمد عزوز” صرح أنه صاحب قناة على اليوتوب يقوم من خلالها بنشر مواضيع في إطار مكافحة الفساد. وأنه نشر لموضوع الكوميسار احسان .س” بحكم أنه يعلم ان جميع السلطات الأمنية تتبع قناته.

وأضاف ذات المتحدث، أنه ينشر كل ملفات الفساد حتى يتم فتح تحقيق بموجبها لضع حد للفساد. وأكد أنه لم يشهر بالكوميسار المذكور وإنما أعاد نشر الموضوع ولم يتحدث بشكل مباشر على هذا الاخير بقناته وإنما تطرق إليه وفقط. نافيا الاتصال به هاتفيا أو تهديده رغم الفساد والحقرة التي تعرض لها الكثيرون على يده.

كما أشار أنه أيضا تعرض للهجوم بعد ترحيله من إسبانيا إلى الجزائر وكان عرضة للتشهير من قبل العديد من القنوات واتهموه بالارهاب وأنه سيقدم شكوى بذلك.

مضيفا أنه قد تعرض للتعذيب بالماء البارد رغم أنهم يعلمون انه مصاب بالربو. غير أن الرئيس استفسر منه عما إذا كان على علم أن مسير الصفحتين أصدقاء مقيمين خارج الوطن، فكان رد المتهم بلا.

من جهته أكد المتهم “د.نور الاسلام” وهو مسروق قضائيا في ملفات سرقة هذا الاخير أنه شهر نوفمبر قدم نفسه لمصالح الأمن. ولدى تفتيش هاتفه عثر به على حد قولهم فيديو الخاص بالكوميسار “س.حسان”. وهو الهاتف الذي تبين أنه ارسل منه الفيديو الخاص بالكوميسار. ليسلمه لاحقا لشقيقه. وتبين أيضا أن الهاتف مسروق.

هذا وقد تأسس الوكيل القضائي للخزينة العمومية طرفا مدنيا، وقدمت طلبات لالزام المتهمان بدفع تعويض للخزينة العمومية.

وأمام ما تقدم التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 3 سنوات و 300 الف دج غرامة مالية في حق المتهمين.