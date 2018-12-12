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التماس 3 سنوات سجنا نافذا ضد 27 عضوا بجماعة الأحمدية ببجاية

أخبار الجزائر
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التماس 3 سنوات سجنا نافذا ضد 27 عضوا بجماعة الأحمدية ببجاية
بقلم نسرين محفوف

التمس النائب العام لدى محكمة بجاية، اليوم الأربعاء، ثلاث سنوات سجن نافذ ضد 27 عضوا بجماعة الأحمدية.

الموقوفون توبعوا بتهم المتابعة بتهم مخالفة مبادئ الإسلام، وتأسيس جمعية دون اعتماد.

وقد أصدرت في حقهم محكمة أقبو ماي الماضي، ستة أشهر سجنا نافذة.

من جانبها، طالبت هيئة الدفاع في جلسة المرافعة، المشكلة من ستة محامين بإسقاط التهم الموجهة إلى موكليهم، بحجة حريتهم في الضمير والعبادة.

واعتبرت هيئة الدفاع أن هذه القضية “لا تخص محكمة مدنية ولكن هيئة دينية، وسيتم النطق بالحكم في 17 ديسمبر القادم.


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