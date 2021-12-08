التماس 3 سنوات حبسا نافذا لحداد وشقيقه في ملف ميناء وهران

التمس ممثل الحق العام بمحكمة وهران 3 سنوات حبسا نافذا لرجل الأعمال حداد على الرذيس السابق بمنتدى المؤسسات وشقيقه مزيان.

وتطبيق القانون الى 4 سنوات سنوات حبسا نافذا لـ 8 اطارات بميناء وهران من بينهم مدير الاستغلال الأسبق، المدير العام للمحاسبة، مسؤول في قسم الفوترة المتابعين بتهم تزوير فواتير خدمات مينائية والاستفادة من امتيازات دون وجه حق استفاد منه مجمع “أوتي بي ار أش”.

مع تقديم تسهيلات لرجل أعمال في استيراد الأنابيب وفوترتها على أنها حديد مستخرج من الخارج بأسعار مخفضة. إلى جانب استفادة شركة حداد من حظوة إدخال سلع وعدم تسديد حقوق التحويل والشحن.

وهي القضية التي تم إعادة جدولتها بتاريخ اليوم بسبب القاضي الذي تم توقيفه متلبسا مؤخرا في قضية تلقي مزية غير مستحقة من قبل عناصر من الأمن المختصة بوهران.

والذي كان المخول لمعالجة ملف حداد وأرجأ النطق بالأحكام الابتدائية إلى 23 من شهر نوفمبر. تم استدعاء خلالها للمدير السابق للداذرة التجارية بميناء وهران نورالدين تونسي كونه مفجر ملف الفساد على مستوى ميناء وهران.

إلى جانب حضور المتهم الرذيسي على حداد جلسة المحاكمة عن طريق السكايب لتواجده بالسجن.

وحسب وقائع غرفة الاتهام الصادرة بـ 17 ديسمبر 2017 فقد تبين وجود 10 فواتير خاصة بشركة مجمع حداد لم تتضمن تنظيف وتطهير الباخرة كما أن البضاعة المستوردة عبارة عن حديد وليس أنابيب حسب الفواتير المحررة.

طالع أيضا:

امر قاضي التحقيق بمحكمة عين تموشنت يأمر بإيداع رئيس محكمة بوهران الحبس المؤقت في قضية تتعلق برشوة.

وحسب مصادر النهار اونلاين فإن المشتبه فيه ضبط أمس متلبسا في القضية

وأضافت ذات المصادر أن المشتبه فيه تم اقتياده من طرف عناصر أمن ولاية وهران الى محكمة عين تموشنت. ليمتثل امام الجهات القضائية قبل ايداعه الحبس المؤقت.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb