التماس 4 سنوات حبسا “الاخوة عيسو” مُلاّك قناة “الجزائرية وان” عن تهم فساد

التمست النيابة العامة لدى الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء العاصمة اليوم الأحد. تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا في حق “الإخوة عيسو” مالكي قناة الجزائرية وان.

ويتعلق الأمر بكل من المتهمين “عيسو ابراهيم” و”وحمزة عيسو”، و غرامة نافذة قدرها 32 مليون دج للشركات المعنوية محل المتابعة.

وجاءت التماسات النيابة العامة بعدما تسمك المتهمون بانكار التهم المنسوبة اليهم جملة وتفصيلا أمام هيئة المجلس.

كما جاءت المحاكمة استئنافا للأحكام القضائية، التي أصدرها قاضي القطب الجزائي المتخصص في القضايا الاقتصادية والمالية بمحكمة سيدي امحمد. والتي أدانت المتهمين بعقوبات تراوحت بين 15 سنة حبسا نافذ و 8 مليون والبراءة. مع ابقاء الامر بالقبض الصادره ضد المتهم الفار ” أيوب عيسو” وادانته بعقوبة20 سنة حبسا نافذا.

وتوبع المتهمون بتهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه وهي مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الاموال. من و الى الخارج و تبييض الاموال. و استعمال تسهيلات التي يمنحها النشاط التجاري و اصدار شيك بدون رصيد و اخفاء اجرامية ناتجة عن جرائم، و تمويل الخفي للأحزاب السياسية.