التماس 4 سنوات حبسا لـ”بن مرادي” و20 سنة حبسا لتمار مع حجز الممتلكات

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد. تسليط عقوبة 4 سنوات حبس نافذ و مليون دج غرامة مالية لوزير السابق للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. محمد بن مرادي.

كما تم إلتماس عقوبة 3 سنوات حبس نافذ للمتهم “ك.ج” المدير العام السابق لشركة ايميتال، مع إلتماس تغريم الشركة البلجيكية “أ.ت.إ”. بصفتها شخص معنوي بغرامة مالية بقيمة 32 مليون دج.

وتم التماس مصادرة جميع الممتلكات والعقارات المنقولة و الأرصدة والحسابات البنكية المحجوزة للمتهمين. بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد.

ووجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06 من بينها إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية. منح امتيازات غير مستحقة، و استغلال النفوذ، إبرام صفقات على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير.