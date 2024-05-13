التماس 4 سنوات حبسا لمناصرين لاتحاد الحراش

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الإثنين، توقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية قدرها 100 الف دج. في حق 9 متهمين موقوفين من مناصري اتحاد الحراش.

وجاءت طلبات النيابة بالجلسة لمتابعة المتهمين بتهم تتعلق بجنحة العصيان والتحطيم العمدي لملك الغير، والتجمهر غير المسلح.

وتم تقديم المتهمين أمام نيابة المحكمة ، الاسبوع الفارط، ثم إحالتهم للمحاكمة. امام قسم الجنح وفقا لاجراءات المثول الفوري، ليتقرر ايداعهم الحبس من طرف رئيس الجلسة مع تأجيل محاكمتهم.

وبالعودة الى وقائع القضية فانه واثر تسجيل أفعال شغب وتخريب طالت أملاك الدولة بملعب المحمدية شرقي العاصمة. بعد نهاية المباراة التي جمعت شباب أوراس باتنة وفريق اتحاد الحراش السبت المنصرم . حيث تم تسجيل خسائر معتبرة، طالت محطات النقل، منها قطار ترامواي مما سبب شللا في حركة النقل.

كما أقدم المتهمون على تحطيم كراسي وكل ملحقات الملعب. محدثين خسائر جمة.

وفي نفس اليوم تم توقيف 15 شخصا لارتكابهم نفس الأفعال ليتم تقديمهم امام نيابة محكمة الحراش، اين صدرت في حقهم اوامر ايداع الحبس.