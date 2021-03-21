التماس 4 سنوات حبسا لنصاب عرض مطابخ وهمية  للبيع على “الفايسبوك”

التمس وكيل الجمهورية بمحكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الأحد، توقيع عقوبة 4 سنوات حبسا في حق نصاب عرض مطابخ وهمية للبيع على الفايسبوك

القضية كان بطلها المتهم “ب. مقران” الذي استطاع النصب على عديد الضحايا في غضون 4 سنوات حضر منهم 25 شخصا خلال الجلسة للمطالبة بأموالهم محل النصب.

وتبين من خلال مجريات المحاكمة ان المتهم الموقوف “ب. مقران”، كان يعرض على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” اعلانات بيع الخشب وتصنيع الأثاث.

وتتمثل المعروضات في “مطابخ جاهزة” بمقاييس متطورة تقابلها أسعار مغرية، محددا مبلغ 15 الف دج للمتر المربع الواحد .

هذه الحيلة مكنت المتهم من استقطاب اكبر عدد من الضحايا، وجدوا أنفسهم في نهاية المطاف ضحايا،سلبهم مبالغ متفاوتة تراوحت ما بين 50 إلى 120 الف دج .

وكشفت التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن ،أن المتهم مارس عملية النصب منذ 2016، وكان يزعم امتلاك محل للنجارة.

وخلالها كان يجري الاتفاق بعد تسليمه الأقساط الأولى من الأسعار المتفق عليها، على تسليم السلعة في غضون شهر.

كما اتضح في خضم التحريات، أن المعني كان يتنقل بين ولايات الوطن عبر سيارة أجرة.

أين تمكن من النصب على ضحية مقيم بوهران مبلغ 12 مليون سنتيم.

بعدما جرى الاتفاق على تاثيت “5 أبواب” لغرف منزله.

أما ضحية أخرى مقيمة ببرج الكيفان فقد نصب عليها مبلغ 35 مليون.

نظير تجهيز لها مطبخ بلغ سعره 60 مليون سنتيم.

وحضر بجلسة المحاكمة اليوم 25 ضحية، استمعت إليهم المحكمة في ثلاث قضايا جزائية منفصلة.

وخلالها تمسك المتهم بانكار جريمة النصب ،متحججا أمام القاضي بالظروف الاقتصادية التي فرضتهت جائحة” كورونا” من جهة.

كما زعم أن صاحب المحل تجديد عقد الإيجار له، ما حال أمام تسليم الطلبيات لضحاياه.

غير أن القاضي واجهه بالحقيقة، الا وهي مباشرته النصب منذ 2016، وبنفس الطرق التدليسية.