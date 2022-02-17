التماس 4 سنوات حبسا نافذا للمتهمين بتهريب 165 ألف أورو عبر مطار الجزائر

التمست وكيل الجمهورية إنزال عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة ضعف قيمة المبلغ المالي المحجوز. في حق 3 متهمين المتابعين في قضية تهريب 165 الف أورو إلى تركيا عبر مطار هواري بومدين. لمتابعتهم بتهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج .

كما كشفت جلسة محاكمة المتهمين، ويتعلق الأمر بالمتهم الرئيسي الموقوف المدعو ” محمد ابراهيم” 41سنة. ذو الأصول التركية مقيم بالجزائر العاصمة منذ أكثر من 7 سنوات. وصاحب مصنع لتصنيع البلاستيك بولاية البليدة. إلى جانب المتهمين الرعيتين التركيتين كل من “أزدمير حسين” و” أ، أرسين”. أن العملية التي تم احباطها في الوقت المناسب من طرف شرطة الحدود المطار. تمت وفق خطة محكمة حبكها المتهم الموقوف ” محمد ابراهيم “، لأجل تهريب المبلغ المحجوز، بداخل بضاعة مموهة.

واستنادا إلى تصريحات المتهم ” محمد ابراهيم ” واعترافاته بالجلسة، فإن المبلغ محل الجريمة المقدر ب165 ألف اورو. “أكثر 3 ملايير” بالعملة الوطنية، قام بشرائه من السوق الموازية بالسكوار.

وبتاريخ 5 فيفري الجاري، قام بتسليمه إلى المتهم الثاني ” أرسين” باعتباره صديقه منذ أكثر من 5 سنوات. لأجل إيصاله إلى تركيا عن طريق احد المسافرين.

أخفيت الأموال داخل علبة التمر

وبغرض نجاح العملية، قام بإخفاء الأموال – حسب اعترافاته- أمام القاضي. بداخل علب خاصة بالتمر، ووضعها في حقيبة زرقاء اللون تزن 17،كلغ. تحوي شكولاتة وخراطيش سجائر، وألبسة. عاقدا العزم على تهريب الأموال لأجل شراء منزل بموطنه الأصلي تركيا.

من جهته أنكر باقي المتهمين اللذين يتواجدان تحت الرقابة القضائية، بانكار التهم المنسوبة اليهما. بحيث صرح المتهم ” ارسين اوزدمير” الذي لعب دور الوساطة في القضية. بأنه بيوم الوقائع تسلم الحقيبة من ” محمد ابراهيم” بغرض تسليمها لأحد معارفه المدعو ” حسين”. الذي كان يتأهب للسفر إلى بلده تركيا. فطلب من صديقه ” حسين” إيصالها معه إلى تركيا خلال رحلته المبرمجة على الساعة 1 و20 زوالا.

كما تنقل المتهم بنفسه إلى غاية المطار للقاء “أرسين” ولأجل استقبال قريبته القادمة من مطار اسطنبول. نافيا المتهم علمه المسبق بأن الحقيبة كانت تحوي على أموال.

وبعد السماع إلى مرافعة الدفاع التي التمست افادة موكليهم بالبراءة لغياب عنصر العلم. لإنعدام القصد الجنائي لصالح المتهمين “ارسين” و”حسين” أحال رئيس الجلسة إحالة الملف للمداولة للنطق بالحكم لاحقا.