التماس 5 سنوات حبسا لسارق المحلات التجارية ليلا بشراڨة 

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراڨة اليوم الخميس تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع الايداع بالجلسة في حق المتهم الموقوف المدعو ” أ.ع ” مسبوق قضائيا في عدة قضايا عن تهمة السرقة في الليل لضبطه متلبسا بجرم السرقة ليلا محل تجاري بشراڨة .

وحسب مجريات المحاكمة وفقا لاجراءات المثول الفوري فإن المتهم مسبوق قضائيا تم ايقافه متلبسا رفقة قاصر بعد اقتحامهما محل تجاري بشراقة وسرقة مبلغ مالي معتبر من المحل حيث كانت الساعة تشير الى الثانية صباحا .

المتهم و اثناء مثوله امام هيئة المحكمة اعترف بالجرم الذي اقترفه و صرح انه سرق مبلغ 40 الف دج و ذلك بحاجته الماسة الى المال ملتمسا العفو من هيئة المحكمة .