التماس 5 سنوات حبسا لصاحب وكالة سياحية عن النصب في صفقة بيع “فيزا إلكترونية” على فايسبوك

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الإثنين. تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية وفقا للقانون. في حق 6 متهمين يتقدمهم صاحب وكالة سياحية بالعاصمة. عن تهم تكوين جمعية أشرار والنصب والاحتيال، والتزوير واستعمال المزور، ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال.

إحالة ملف القضية على محكمة الحال من طرف قاضي التحقيق جاء في أعقاب شكوى تقدم بها الضحية ” رياض”. عن تعرضه للنصب من طرف المتهم الرئيسي ” ش.إ”. بصفته صاحب وكالة سياحية. في أعقاب صفقة شراء سفر تأشيرة خاصة بدولة كندا، مقابل مبلغ مالي. بعدما تقدم المتهم بعروض عبر مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك. لتوفير تأشيرات سفر عبر الإنترنت،” فيزا إلكترونية ” في أقرب الاجال.

كما أضاف الضحية أن المتهم لم يفي بوعوده وتماطل في جلب الفيزا له. رغم منحه المبلغ المالي كاملا، وملف التأشيرة بمقر الوكالة التي يشتغل بها.

وعليه باشرت مصالح الأمن تحريات في ملابسات الجريمة. مكنت من توقيف المتهم في قضية الحال ” ش.إ” مع حجز اجهزة حاسوب والعديد من الوثائق الادارية مزورة، ومبلغ يقارب 50 مليون .

كما مكنت العملية من تحديد هوية 5 أشخاص آخرين من بنينهم طالب جامعي “ت.ل”. فتم توقيفهم وحجز عدة مبالغ ماليةووثائق مزورة وجهازي حاسوب.

هذا ما كشفه التحقيق..

وتبين في اطار التحقيق أن المتهم صاحب الوكالة السياحية، يتعامل معهم في نشاطه لتوفير تأشيرات سفر والتذاكر الخاصة بالرحلات. التي توفرها شركة خطوط الجوية الجزائرية.

حيث توصل المحققون ان المتهم استغل فترة العالم الجائحة التي دخلت فيها البلاد. وباقي دول اين استصعب توفير تأشيرات السفر. وحتى التذاكر التي عرفت هي الأخرى نقصا فادحا. بسبب تقليص معظم شركات الطيران مدة العمل. في الوقت الذي تزايد الطلب من طرف المسافرين. للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي، لتقديم عروض مغرية.

المتهم ” ش.إ” وخلال مثوله للمحاكمة تمسك بانكار التهم المنسوبة إليه. كما صرح أن نشاطه في الوكالة السياحية يسري بطريقة قانونية منذ 2011، كما أن مربط القضية هو عدم تمكنه من توفير تأشيرة سفر للضحية بسبب جائحة كورونا في تلك الفترة. مما فرض بعض العراقيل الادارية،

كما نفي نصبه على ضحيته لكونه تعامل معه في اطار القانون عن طريق الموقع الخاص بالوكالة، كما أنه لم يسبق له وان وقع له مشكل مع الزبائن قبل هذه القضية.

كما أنكر باقي المتهمين أيضا ما نسب إليهم من تهم، مؤكدين أن علاقتهم مع صاحب الوكالة السياحية. لا تتجاوز خدمات توفير تذاكر السفر حسب الطلبيات التي تصلهم.