التماس 5 سنوات حبسا لـ 6مناصرين وقاصرين لسرقتهم 21 هاتف نقال بملعب 5 جويلية

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئرمرادرايس بالعاصمة تسليط عقوبة 5 سنوات حبس. لعصابة متكونة من 4 شباب من بينهم طفلين قاصرين ،على خلفية متابعتهم بجنحة تكوين جمعية اشرار. تحريض قاصر على الفساد و جنحة السرقة بالتعدد .

عملية توقيف المتهمين من قبل عناصر الشرطة بعد خروج المتهمين من ملعب 5 جويلية ،بعد ان عثر بحوزتهم داخل سيارة من نوع كومبيس. حوالي 21 هاتف نقال مسروق داخل الملعب اثناء مباراة فريق المولودية. مع قيامهم ايضا بتحريض طفلين قاصرين على جرم السرقة من بينهما ممثل بمسلسل يعرض في شهر رمضان.

المتهمون و أثناء مثولهم امام هيئة محكمة الجنح ببئر مراد رايس انكرو التهم المنسوبة اليهم. وصرحو ان تلك الهواتف تم العثور عليها و لم يتم سرقتها. مؤكدين انهم لم يقومو بتحريض القصر بل قاموا بإيصالهم بعد نهاية المباراة الى منازلهم. ملتمسين ببرائتهم ،وبعد التماس وكيل الجمهورية حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى جلسة 23 جانفي.