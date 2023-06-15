التماس 5 سنوات حبسا لمسبوقة قضائيا أسست شركة وهمية لبيع السيارات

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراڨة تسليط عقوبة 5 سنوات حبس نافذ و 100 الف دج غرامة مالية نافذة. مع التماس أمر بالقبض على إمراة مسبوقة قضائيا “ع.أ”. بعد قيامها بالنصب على المواطنين و ايهامهم ببيعها سيارات بحجة انها مالكة و مسبرة لشركة تتعلق ببيع السيارات بالعاصمة.

المتهمة وجهت لها تهمة النصب و الاحتيال ،كما صرح احد الضحايا المدعو “ل.ش” ان المتهمة المتواجدة في حالة. فرار كانت قد سلبت منه مبلغ 50 مليون سنتيم كتسبيق من اجل بيعها له سيارة من نوع ابيزا.

وبعد تحديد موعد معها من اجل الذهاب لدى الموثق لاتمام عملية البيع. قامت بغلق الهاتف و لاذت بالفرار ، وبعد التحريات تبين ان تلك الشركة لبيع سيارات وهمية لا اساس لها من الصحة. وان المتهمة كانت توهم ضحاياها بعد قيامها بكراء السيارات للايقاع بهم و ايهامهم بانها مالكة ومسيرة. لشركة تقوم ببيع السيارات ،مع تقديم وثائق مزورة و سلبهم مبالغ مالية معتبرة.