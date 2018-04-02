التماس 5 سنوات حبسا نافذا في قضية “تالين” بتيبازة

إلتمست نيابة محكمة تيبازة في جلسة محاكمة إستمرّت لساعة متأخرة من ليلة الأحد إلى الاثنين أحكاما تصل ل 5 سنوات حبسا نافذا.

في حق المتهمين الفارين و3 سنوات في حق المتواجدين رهن الحبس المؤقت، مع إصدار أمر بالقبض في حق المتهم الرئيسي “م.ح”.

في فضيحة ما بات يعرف بقضية قرية “تالين” بأعالي جبل شنوة المتعلقة بالتعدي على ملكية عقارية.

فينا ارتأت ذات الهيئة القضائية تأجيل الحكم إلى الأسبوع المقبل.

و يتابع المتهم الرئيسي “م.ح” الفار بجنحة “تكوين جمعية أشرار للإعداد لجنحة النصب بممارسة مهنة مرقي عقاري دون رخصة.

و التزوير و استعمال المزور و استعمال المزور وتشييد بناية داخل تجزئة لم يتحصّل لها على رخصة تجزئة..

للتذكير تعود تفاصيل قضية “القرية السياحية تالين”إلى شهر سبتمبر الماضي تمكنت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بتيبازة من وضع حد لنشاط مجموعة أشرار.

تضمّ 6 أفراد بشبهة بالنصب والاحتيال في بيع قطع أراضي للمواطنين”.

حيث قام المتهمون ببيع قطع أراضي متزعّمة حيازتها على وثائق ملكيتها ورخصة البناء، مستعملة أزيد من 200 عقد نقل ملكية مزوّرة.

وعند تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة أحيل ملف القضية على قاضي التحقيق الذي أمر بدوره.

بإيداع أفراد العصابة رهن الحبس الإحتياطي على ذمة التحقيق بالتهم المذكورة سالفا.