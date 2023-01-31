التماس 5 سنوات حبسا نافذا لامرأة عن تزوير شهادات طبية لاقتناء “الكاشيات”

التمست النيابة العامة لدى مجلس قضاء العاصمة اليوم الثلاثاء، تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا. في حق المتهمة ” خ.ف” موظفة بمستشفى مصطفى باشا الجامعي. عن تهمة المشاركة في الحصول على مؤثرات عقلية قصد البيع باستعمال شهادات طبية مزورة. وهي القضية التي فصلت فيها المحكمة الابتدائية باحكام تراوحت بين 5 سنوات في حق 3 متهمين موقوفين. بينهم امرأة المسماة ” س.س”. وهي المتهمة الرئيسية في قضية الحال والتي وافتها المنية في سجن الحراش، فيما برأت المحكمة المتهمة الحالية الماثلة أمام هيئة المجلس.

وفي تفاصيل القضية، فإن وقائعها انطلقت. عقب توقيف جماعة إجرامية تضم 4 أفراد مختصة في الإتجار غير الشرعي بالمؤثرات العقلية. عن طريق استعمال وصفات طبية مزورة، بحيث كان يقود الجماعة المتهمة المسماة “س.س”. التي وافتها المنية خلال مجريات التحقيق. إلى جانب والدها المدعو “س.أحمد”، ومتهم آخر يدعى ” س.علي” اذ وفي إطار التحقيق. أين صرح المتهم ” ك.احمد”. كما أنه كان يملأ الوصفات ااطبية باستعمال شهادة تعريف المتهمة الحالية ” خ.ف”. ومن ثمة تقوم المتهمة ” س.س” بشراء المؤثرات العقلية من الصيدلية بجي بوزريعة. كما تم المتهمة محل المتابعة هي الاخرى توقيفها وإحالتها على التحقيق.

وأثناء مواجهة هذه الأخيرة من طرف رئيس المجلس بالتهم والوقائع المنسوبة اليها. اعترفت منها مصرحة أنها قامت بتسليم بطاقة التعريف الوطنية الاصلية الخاصة بها للمتهمة ” س.س”. بطلب منها لمساعدتها في اقتناء الدواء لوالدها المريض، مقابل تقديم اعانات لها. تتمثل في الأدوات المدرسية لطفلها المتمدرس، وبعض المواد الغذائية، خاصة. كما أنها معوزة لكونها مطلقة، ناكرة أنها كانت على على مسبق بنشاط المتهمة ومن معها، ملتمسة العفو عنها.