التماس 5 سنوات حبسا نافذا لجمال ولد عباس

التمست نيابة الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر عقوبة 5 سنوات لجمال ولد عباس وزير التضامن السابق بعد متابعته باختلاسه اموال ضحايا الإرهاب التي تم تقديمها من طرف دولة الكويت والسعودية للجزائر لإعانة عائلات ضحايا الارهاب.

ووجهت لجمال ولد عباس جنح تتعلق بإختلاس اموال عمومية و تبديد اموال عمومية و إساءة استغلال الوظيفة .

و جاءت هذه المحاكمة بعد ان إستأنفت هيئة دفاع جمال ولد عباس الحكم الصادر ضده عن محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد الذي قضى بإدانته بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة مع تبرئته من جنحة اساءة استغلال الوظيفة ،و إلزامه ان يدفع للخزينة العمومية ووزارة التضامن مليوني دج بالتضامن ،و الامر بمصادرة جميع ممتلكاته العقارية و المنقولة والارصدة البنكية .