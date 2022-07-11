التماس 5 سنوات حبسا نافذا لمؤسس شركة وهمية وشريكه

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الاثنين، توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، في حق كل 3 متهمين. تورطوا في تشكيل جمعية اشرار خيانة الامانة النصب و الاحتيال. وتقليد الاختام والتزوير والاستعمال المزور في الشهادات وانتحال صفة الغير. ويتعلق الامر بالمدعوين ” ب.م”، “ب.ح” الموجودان حاليا رهن الحبس المؤقت في المؤسسة العقابية بالحراش. اما المتهمة الثالثة” ب.أ” التي استفادت من إجراءات الرقابة القضائية وهي ابنة المتهم الرئيسي في القضية.

كما تبين من خلال مجريات المحاكمة، أن فصول القضية انطلقت وفقت على شكوى التى رفعها الضحية المدعو” ب.ز”. و هو مدير مؤسسة تخص تكوين اعوان امن ووقاية، مسير أشغال عمومية. حيث جاء في فحوى الشكوى أنه غادر التراب الوطني متجها إلى تونس للاداء مهامه المهنية. تاركا كل وثائقه الخاصة بشركته إلى عمه “ب.م”. ليقوم هذا الأخير باستغلال سجله التجاري وتقليد ختم مؤسسته الخاصة.

وعليه باشرت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بن زرقة ببرج الكيفان للقيام بالتحريات اتجاه القضية. و اسفرت ان المتهم مبحوث عنه.

و من خلال عملية تفتيش منزله حجزت المصالح المعنية العديد من الخواتيم الدائرية المقلدة،وشهادات تربص مزورة،وصولات استلام مستحقات التسجيل خاصة بالمتربصين, ليتضح خلال مجريات التحقيق ان المتهم المدعو “ب.م” قد اوهم العديد من الضحايا بأن مؤسسته تقدم فرص للمتربصين في جميع الجوانب المذكورة اعلاه وذلك من خلال دفع مبلغ يتراوح ما بين 10 الاف و 35 الف دج ليستفيد منها “ب.م”وذلك من خلال وضع اعلانات تروّج لمؤسسته الوهمية تصدرها مختلف الجرائد اليومية ليتمكن من استغلال العديد من الضحايا.

من جهتها المتهمين وخلال مواجهة كل واحد منهما بالوقائع أنكرت نكرانا قاطعا التهم المنسوبة إليهما، قبل أن يحدد رئيس الجلسة تاريخ النطق بالحكم الاسبوع المقبل.