التماس 5 سنوات سجنا نافذا لـ 8 متهمين بتقليد ختم بيطري

قاموا بإنشاء مذبح سري وعرض لحوم فاسدة في قسنطينة

التمست النيابة العامة في محكمة الاستئناف للجنح بمجلس قضاء قسنطينة، أمس، تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا للمتهمين الثمانية بجنح تقليد علامات وأختام السلطة وعرض لحوم فاسدة للبيع لحيوانات مصابة بمرض معدٍ ومخالفة معايير النظافة والذبح غير الشرعي.

القضية تعود إلى اكتشاف المذبح السري بحي الكلم 5 بتاريخ، 15 ماي الماضي، من طرف مصالح الأمن الحضري 14 التي تلقت معلومات بوجود مذبح غير شرعي واستعمال دمغة بيطرة مقلدة وحيازة لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري، حيث رصد عناصر الأمن سائق شاحنة ثلاجة وهو يدخل إلى المزرعة والخروج منها محملا باللحوم متوجها إلى علي منجلي.

وتم توزيعها بمحلات تجارية «قصابة»، وفي منتصف نهار يوم 16 ماي 2018، تم توقيف شاحنة أخرى يقودها المدعو «ش.ب» وتم العثور في حمولتها على بقرة مذبوحة ووضع عليها الختم بالعربية، أين تم توقيف السائق مع حجز الختم المقلد به عبارة «مراقبة طبية 25 01 01».

حيث صرح خلال التحقيق بأنه متعود على نقل اللحوم على متن الشاحنة التي هي ملك لابن عنه «ش.أ»، وأنه بتاريخ توقيفه قام بشحن كمية من اللحوم من المذبح غير الشرعي لصاحبه «ب.ك.ع.ا» إلى قصابة في المجمع التجاري «الرتاج مول» في علي منجلي.

وأكد بأن اللحوم مدون عليها ختم بيطري وهو ملك لابن عمه « ش.أ» العامل بالمذبح البلدي في حي البوليڤون، أما الأبقار فهي ملك للمدعوين «ب.ح» و«د.ي» اللذين يملكان محلات قصابة، أما الشخص الذي يقوم بالذبح فهو المدعو «ح.ه»، وبعد تفتيش منزل صاحب المذبح غير الشرعي من طرف الضبطية القضائية برفقة المفتش البيطري تم اكتشاف إسطبلين أحدهما يستعمل كمذبح غير شرعي، حيث عثر على بقرتين مذبوحتين ورأس نعجة مصابة بمرض «أستلينوميكوز» وأحشاء معلقة.

وتم ضبط ختم بيطري و9 أبقار إحداها مصابة بداء «السل»، والتي تم حجزها من طرف الضبطية القضائية التي أخضعت المشتبه فيهم إلى التحقيق الابتدائي وتم تقديمهم إلى وكيل الجمهورية بمحكمة الزيادية الابتدائية، الذي أحالهم إلى قاضي المثول الفوري، الذي أودعهم الحبس المؤقت إلى غاية محاكمتهم في 29 ماي الماضي، وإدانتهم بأحكام بين 4 و5 سنوات حبسا نافذا، حيث تم الطعن في الأحكام الصادرة ضدهم.