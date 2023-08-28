التماس 5 سنوات لشيخ اعتدى على طفل قاصر مصاب بالتوحد ببوزريعة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئر مراد رايس في العاصمة تسليط عقوبة 5 سنوات حبس نافذ في لشيخ في العقد السابع من العمر كان يشتغل سابقا ممثل قانوني لشركة عمومية والان متقاعد يدعى “ع.م” بعد اتهامه بالفعل المخل بالحياء على قاصر لم يكتمل 16 سنة، عقب اعتدائه على طفل مصاب بالتوحد واستدراجه الى منزله.

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تفاصيل قضية الحال انطلقت من شكوى تقدم بها والد الضحية بتاريخ 15 أوت، بخصوص تعرض إبنه للتحرش ومحاولة الإعتداء من قبل شخص يدعى”م.ع” شهر افريل الفارط ، بعدما كان ابنهما طفل قاصر مصاب بالتوحد يبلغ من العمر 13 سنة ،يذهب لحفظ القرآن كل يوم بمسجد مناصرية ببوزريعة ،الا ان المتهم استدرج الضحية الطفل القاصر الى منزله للقيام بفعلته و التعدي عليه .

من جهته أنكر المتهم خلال مثوله للمحاكمة امام محكمة بئرمرادرايس في جلسة سرية، حيث اكد أنه حاول مساعدة الضحية واصطحابه إلى منزله من اجل تعليمه القرآن، بعد علمه انه يدرس بمسجد مناصرية بضواحي منطقة بوزريعة، و صرح المتهم الموقوف بالمؤسسة العقابية الحراش أنه يعاني من مرض البورستات متمسكا بإنكار الوقائع المنسوبة له.

بالمقابل صرح والد الضحية أن ابنه كان يرفض الذهاب الى المسجد لحفظ القران ،غير أن والدته حاولت اقناعه بشتى الطرق إلى غاية اعترافه و سرد تفاصيل الإعتداء ليقوم والده بإجراء فحص طبي و تقييد شكوى ضد المتهم السالف ذكره.