التماس 5 سنوات لـ “ملزي” عن تبخر قرابة 190 مليون دولار لإنجاز فندق “الشيراتون”

التمس النائب العام بالغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء العاصمة اليوم الأحد، تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية ضعف قيمة المخالفة، مع المصادرة. في حق المتهم مدير اقامة الدولة ” موريتي” سابقا” عبد الحميد ملزي “.

كما التمست ذات الهيئة القضائية غرامة مالية نافذة بأربع مرات قيمة المخالفة مع المصادرة .

وكشفت مرافعة النيابة العامة أن المشروع الضخم المتضمن انجاز أضخم فندق بالجزائر بمنطقة اسطاوالي غرب العاصمة. المتعلق بفندق شيراتون بأربع نجوم، قد استنزف أموالا خيالية. وهذا ما اكدته الخبرة المنجزة في الملف والتي توصلت أن قيمة البضاعة المستوردة من الخارج ” كاميرات المراقبة “. من طرف االشركة الصينية للهندسة و البناء الكائن مقرها بباريس المسماة” cscec”. حسب الفواتير تساوي حوالي 190 مليون دولار، تم تحويل منه 80 بالمائة الى الخارج و20 بالمائة متبقية، والخبرة أكدت أن الفواتير مضخمة بأربع مرات. وأن السعر الحقيقي للبضاعة غير صحيح حسب الاسعار في السوق الدولية. مضيفا ذات المتحدث أن نفس الأمر وقف عليه قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء بتاريخ 7 أفريل 2021.

وعليه تم توجيه الاتهام للشركتين كل شركة المساهمة الاستثمارية للفندقي التي كان عبد الحميد ملزي. رئيسا مديرا عاما لها، والمجمع الصينية “cscec”، التي ابرمت العقد لتجهيز المشروع محل الجريمة.

ووقائع فساد تتعلق بتبديد المال العام بالعملة الصعبة

وحسب النائب العام فإن ثلاث خبرات منجزة بملف القضية توصلت الى وقائع فساد تتعلق بتبديد المال العام بالعملة الصعبة. تم تحويله بطريقة غير شرعية عن طريق التوطين البنكي بالجزائر. لوقوع تضخيمات لفوترة العتاد المستورد من طرف الشركة الصينية بفرنسا. اذ قدرت الاموال محل المخالفة من 4.5 الى 10 أورو .

كما كشفت الخبرة ذاتها في اطار التحقيق أن ربع المبلغ من أموال الدولة حولت الى الشركة الصينية. من الجزائر عبر بنك عمليات التوطين ببنك القرض الشعبي الجزائري الى فرنسا. بعد امضائها على الفواتير محل الجريمة بطريقة غير قانونية لمخالفتها الاسعار المتفق عليها دوليا. خلال عمليات الاستيراد التي قامت بها في إطار المشروع. والذي كان استفاد من دعم الدولة من طرف الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار في اطار تشجيع الاستثمار .

ملزي ينكر التهم

من جهته المتهم غير الموقوف ” عبد الحميد ملزي” الذي استفاد من إجراءات الرقابة القضائية خلال مجريات التحقيق. تمسك بانكار التهم المنسوبة إليه انكارا قاطعا، وصرح لهيئة المجلس،أن مسؤولية الفوترة أو الاستيراد. لا يتحملها بصفته كان مديرا عاما لمؤسسة الاستثمار الفندقي راميا بالمسؤولية الأولى. على مكتب الدراسات لانه هو من اختار نوعية البضاعة ثم مجلس الإدارة. مضيفا ملزي أن المشروع كان في طور الانجاز ثم توقف نهائيا بعد 14 شهرا من دخوله السجن بتاريخ 15جويلية 20200. وعليه لا يتحمل مسؤولية ما وقع في غيابه، وهذا في رده على سبب تأخر انجاز المشروع.

وعن قيمة المشروع أكد المتهم ملزي أن ما جاء في الخبرة مبني على احتمالات وتكهنات. لكون أن سعر البضاعة مدروس وبناء على خبرات وتم بموافقة بنك الجزائر ، مذكرا المجلس أن التكلفة بالتقريب 12 مليار دج.

كما تمسك ممثل الشركة الصينية للهندسة والبناء cscec”، وممثل شركة الاستثمار الفندقي بانكار التهم المنسوبة إليهما.

والجدير بالذكر أن المحاكمة جاءت بعد استئناف الأحكام الابتدائية من طرف النيابة العامة بمحكمة الدار البيضاء. والتي أدانت المتهم عبد الحميد ملزي

بـ 3 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية نافذة قدرها 398 مليون كما تم إدانة ممثل شركة المساهمة الاستثمارية للفندقة. كمتهم ثانٍ بغرامة مالية نافذة قدرها 872 مليون دج. في حين تم تبرئة االشركة الصينية للهندسة و البناء الكائن مقرها بباريس المسماة” cscec” .

استيراد بضاعة مع تضخيم الثمن بغرض تحويل أموال للخارج

وتوبع المتهمون بجنحة استيراد بضاعة مع تضخيم الثمن بغرض تحويل أموال للخارج.

وتم المتابعة الجزائية للمتهم “عبد الحميد ملزي” بصفته ممثل للشخص المعنوي للشركة العمومية للتسييير الفندقي. وبصفته الرئيس المدير العام لذات الشركة باعتبار الأخيرة أبرمت عقدا مع الشركة الصينية لاشغال البناء الكائن مقرها بباريس(فرنسا) لاستيراد عتاد من اسبانيا لتهيئة بفندق بشيراطون منه “مركب معالجة مياه البحر ” بتاريخ 12 اكتوبر 2017 بعد الاعلان عن مناقصة وطنية فازت فيها الشركتين عقب موافقة مجلس الادارة ومكتب الدراسات لشركة الاستثمار الفندقي بحيث قدرت قيمة العقد إجمالا ب23.5 مليار دولار.

كما تجدر الإشارة أن المتهم عبد الحميد ملزي غادر السجن بعد استفاذ العقوبة التي قضى بها مجلس قضاء العاصمة في قضية فساد مالي فتحتها القطب الجزائي المتخصص في القضايا المالية و الاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد العام الفارط.