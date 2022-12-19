التماس 6 أشهر حبسا للأمين العام الأسبق لاتحاد العام للتجار و الحرفيين عن انتحال صفة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد تسليط عقوبة 6 اشهر حبس نافذ و 50 الف دج غرامة مالية نافذة لجمال تاكليشت. الامين العام الاسبق للاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين. لمتابعته بتهمة انتحال صفة.

هذا بعد شكوى رفعها ضده الامين العام لاتحاد العام للتجار و الحرفيين حزاب بن شهرة الذي صرح. اثناء مثوله امام هيئة محكمة الجنح بصفته طرف مدني في قضية الحال. ان المتهم انتحل مهنته ،مؤكدا بذلك انه هو من يشغل حاليا منصب الامين العام.

وتم انتخابه بصفة قانونية و رسمية و بمحضر بتاريخ 9 جانفي 2020 و لا علاقة بالمتهم بعمله. و بعد مثول المتهم تاكليشت جمال امام قاضي الجلسة لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده. الذي قضى بإدانته بعقوبة 6 اشهر حبس نافذ ،انكر هذا الاخير التهمة المتابع بها جملة و تفصيلا.

و اكد ان القضية مطروحة امام العدالة ، و ان الشكوى التي رفعت ضده كيدية بغرض الانتقام منه. و ان الضحية تم تنصيبها في مؤثمر كيدي مؤكدا انه تم فصله عن طريق لجنة الانضباط في تاريخ 5 فيفري 2017 قبل صدور حكم اجتماعي.

في حين طالب الضحية بتعويض قدره 100 مليون سنتيم عن الضرر الذي تعرض له ، هذا و قد حددت القاضي تاريخ 26 ديسمبر للنطق بالحكم في هذه القضية .