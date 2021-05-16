التماس 6 أشهر حبسا نافذا في حق الأمين العام لاتحاد التجار بتهمة القذف

التمس وكيل الجمهورية اليوم لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد تسليط عقوبة 6 اشهر حبس نافذ و 100 الف دج غرامة مالية نافذة لـ “ح ب ش”الامين العام للاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين.

وتم متابعة المعني على خلفية بتهمة القذف بعد شكوى رفعها ضده جمال تاكليشت الامين العام الاسبق للاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين

و جاءت الشكوى بعد قيام المتهم بالتصريح بعبارات مست شرف و سمعة الضحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك .

في حين قرر القاضي تحديد تاريخ النطق بالحكم في القضية الى جلسة 30 ماي المقبل .