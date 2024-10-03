التماس 6 أشهر حبس لسائق إندرايف بعد سرقته صحفية بقناة تركية

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئر مراد رايس تسليط عقوبة 6 أشهر حبس نافذ و 50 ألف دج غرامة مالية نافذة للمتهم ” م.إ”. سائق مختص في النقل و التوصيل عبر تطبيق بشبكة الأنترنت المسماة إندرايف ،بعد سرقة صحفية بقناة تركية .

و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال إنطلقت بتاريخ 9 سبتمبر ،بعدما تقدمت الضحية “أ.ب” صحفية بقناة تركية الى مركز الأمن. بالمقاطعة الادارية ببوزريعة من اجل رفع شكوى ضد المتهم في قضية الحال. الذي قام بسرقة محفظتها اليدوية حينما كانت متواجدة بالجزائر من اجل تغطية الانتخابات الرئاسية. تعرضت السرقة، هذا بعدما كلف المتهم سائق إندرايف من طرف مصالح الفندق المسمى دوفال ببن عكنون. التي كانت تقيم به بنقل حقيقتها اليدوية التي كانت تحتوي على جميع وثائقها بالإضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الصعبة. مقدر بين 500 و 600 دولار ومبلغ مالي بالعملة الوطنية مقدر ب3000 دج.

و بعد اتصال الضحية لمصالح الفندق اكد لها ان الحقيبة بحوزتهم ،وطلبت منهم امكانية توصيلها الى المطار.

وبعد مدة اتصلوا بها واعلموها بأنهم كلفوا سائق مختص في النقل و التوصيل عبر تطبيق إندرايف. وسلم له صاحب الفندق له اغراضها بداخل ظرف مغلق مع إعطائه رقم هاتفها حين الوصول الى المطار.

كما وضع تحت تصرفها رقم هاتف السائق ،و بعد ان اتصلت الضحية بالسائق المتهم في قضية الحال اكد لها أنه في طريقه للمطار.

وبعد مرور مدة زمنية حاولت الاتصال به لكن دون جدوى ،وبعد الاتصال بالفندق تبين ان المتهم قام بسرقتها ،ومن بين المسروقات اغراضها المهنية ،وبعد تحويل المتهم على العدالة بموجب اجراءات المثول الفوري اعترف بالتهمة المنسوبة اليه ،و إلتمس من الضحية العفو عنه مقدما لها تعويض قدره 40 مليون سنتيم عن الضرر الذي اصابها،هذا وقد حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى جلسة 16 أكتوبر .