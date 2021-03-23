التماس 6 سنوات سجنا نافذا للمتهمين افتعلوا حرب عصابات وحطموا محلات تجارية ببوفاريك

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة بوفاريك بالبليدة الثلاثاء توقيع عقوبة 6سنوات سجنا نافذا،في حق 7 متهمين افتعلوا حرب عصابات.

المناوشات استعملت فيها أسلحة محظورة، خلفت 3 جرحى وخسائر مادية معتبرة طالت واجهات المحلات ومركبات مركونة.

وتبين من ملف القضية الواقعة، أن المعركة التي نشبت كان سببها خلاف سابق بين شابين في وسط مدينة بوفاريك.

ليعود الخلاف مجددا بين الطرفين لتطور من مشادات لسانية إلى عراك بالأيدي.

الأمر الذي استدعى تدخل مجموعة من الشباب من معارف وأقارب الشابين المتخاصمين.

وعلى اثرها اندلعت حرب عصابات حامية الوطيس استمرت لساعات، استدعت تدخل وحدة مكافحة الشغب التابعة لأمن دائرة بوفاريك.

مصالح الأمن تمكنت من توقيف 7شبان وهم المتهمون في قضية الحال.