التماس 7 سنوات حبسا نافذا لرجل أعمال قام بتهريب باخرة إمدغاسن إلى فرنسا

التمس وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالي و الاقتصادي. بمحكمة سيدي امحمد، ادانة رجل أعمال المدعو (ح.م) بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذة. و مليون دينار غرامة على خلفية قيامه بتهريب باخرة امدغاسن الى فرنسا

حيثيات قضية الحال حسب ماجاء بجلسة المحاكمة تتعلق بباخرة المسماة اميدغاسن كانت محل تحقيق قضائيا، بحيث تم حجز الباخرة قضائيا. والمقدر ثمنها ب 18 مليون دولار أمريكي.

المتهم في قضية الحال بموجب عقد كراء صوري قام بتهريبها الى فرنسا بقصد التصرف فيها. لتقع في محل حجوز قضائية في ميناء اجنبي، و قام برفع دعوى قضائية على مستوى القضاء الفرنسي. ومصادرتها شهر نوفمبر من سنة 2020، وهي مملوكة لعرباوي حسان. إلا أن العدالة الجزائرية تدخلت. كما قامت باسترجاعها شهر مارس بعدما اثبتت انها عائدات اجرامية و انها محل حكم نهائي بالمصادرة.

المتهم.

وأثناء مثوله امام قاضي الجلسة بالقطب الجزائي الاقتصادي و المالي بسيدي امحمد. وجهت له تهم اخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن قضايا فساد وتبييض الأموال ،حيث انكر التهم المنسوبة اليه جملة و تفصيلا.

كما صرح انه لم يكن يعلم ان الباخرة محجوزة بموجب امر قضائي. كما نفى اي صلة او علاقة تربطه بعائله عرباوي، و انه لم يقوم بتبيض الاموال و لم ينشأ شركات وهمية لتهريبها.