التماس 7 سنوات حبسا نافذا لعصابة احياء زرعت الرعب وسط حي شعبي

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا لـ14 شخص شكلوا عصابة احياء بالعاصمة و قاموا بزرع الرعب وسط العاصمة .

وقائع قضية الحال تمت معالجتها من قبل فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية سيدي أمحمد، التي تمكنت من توقيف عناصر و افراد هذه الشبكة و يتعلق الامر بكل (ب.م) ،(ي.و) ،(م.ع) ،(ب.ف),(ب.ع) ،(ب.ب) ،(ب.ع),(ب.أ.ش),(ب.ح) ،(ب.م),(ع.ي),(ح.م.ن),( ب.ن) ،(ب.م.أ). حيث قاموا بزرع الرعب و القيام بالمشاجرة بالاسلحة البيضاء بين مما استدعى الى تنقل عناصر الامن الى عين المكان. حيث تم نقل 5 اشخاص الى مستشفى مصطفى باشا حيث تمت اصابتهم بجروح بليغة ،و ان سبب المشاجرة كان حول استغلال محل على مستوى مركز تجاري من اجل بيع المخدرات و المؤثرات العقلية بسيدي امحمد بالعاصمة،حيث تم العثور بحوزتهم عن اسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأحجام و الأصناف و كمية معتبرة من المخدرات القنب الهندي،الى جانب مبالغ مالية معتبرة .

المتهمون و اثناء مثولهم امام هيئة المحكمة عن طريق المحاكمة عبر السكايب من سجن الحراش وجهت لهم ، إنشاء و الإنخراط في عصابة أحياء مع الإعتداء الجسدي على الغير و تعريض حياتهم للخطر، الإخلال بالسكينة العامة وزرع الرعب في وسط محيط سكني شعبي، والحيازة و المتاجرة في المخدرات.