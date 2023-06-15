التماس 7 سنوات حبسا نافذا للمتصرف الاداري لسوفاك

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراڨة تسليط عقوبة 7 سنوات حبس نافذ و مليون دج غرامة مالية نافذة. للمتصرف الاداري لمجمع سوفاك “ت.ر” بعد قيامه بالتصرف في الاموال المحجوزة قضائيا قدرت قيمتها حوالي 3 ملايير .

المتهم و اثناء مثوله امام قاضي الجلسة بمحكمة الجنح بشراڨة وجهت له تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه. من بينها اساءة استغلال الوظيفة ،و تبديد اموال عمومية.

وانكر التهم المتابع بها جملة و تفصيلا و صرح ان الاموال التي اخدها مقابل اتعابه وهي من مستحقاته المالية. وسبق و ان راسل وزير العدل ووزير المالية ببرقية اعلهم بذلك. و لم يقوم بتبديد للمال العام ،فيما حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في هذه القضية الاسبوع المقبل.