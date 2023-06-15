التماس 7 سنوات حبسا نافذا للمتصرف الاداري لسوفاك
بقلم ن.س
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراڨة تسليط عقوبة 7 سنوات حبس نافذ و مليون دج غرامة مالية نافذة. للمتصرف الاداري لمجمع سوفاك “ت.ر” بعد قيامه بالتصرف في الاموال المحجوزة قضائيا قدرت قيمتها حوالي 3 ملايير .
المتهم و اثناء مثوله امام قاضي الجلسة بمحكمة الجنح بشراڨة وجهت له تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه. من بينها اساءة استغلال الوظيفة ،و تبديد اموال عمومية.
وانكر التهم المتابع بها جملة و تفصيلا و صرح ان الاموال التي اخدها مقابل اتعابه وهي من مستحقاته المالية. وسبق و ان راسل وزير العدل ووزير المالية ببرقية اعلهم بذلك. و لم يقوم بتبديد للمال العام ،فيما حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في هذه القضية الاسبوع المقبل.
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