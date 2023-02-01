التماس 7 سنوات سجنا لثمانيني ضبط بحوزته 17 ألف دولار مزورة بغرض البيع

التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء العاصمة اليوم الاربعاء. تسليط عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم “ب.محمد”. في العقد الثامن من العمر، عن جناية تكوين جمعية أشرار بغرض تزوير أوراق نقدية. والمساعدة في تزوير وبيع النقود المزوّرة.

كما تأتي محاكمة المتهم الغير موقوف لمعارضة حكم غيابي صدر عن ذات الهيئة القضائية. بعد قبول طعن النيابة العامة في الحكم الابتدائي من طرف النيابة العامة. الذي أدان المتهم ب5 سنوات سجنا نافذا مع باقي المتهمين والمقدر عددهم بـ10 متهمين .

وتبين من مجريات المحاكمة، أن المتهم في قضية الحال المدعو ” ب.محمد”. كان قد ألقي القبض عليه من طرف رجال عناصر الضبطية مع باقي المتهمين. إثر معلومات مؤكدة وردتها عن وجود أشخاص يقومون بطرح وبيع أوراق نقدية من العملة الاجنبية ” دولار” تتمثل في عملة الدينار.

وعليه تم نصب كمين بساحة عبد القادر بسيدي امحمد. أين تم ضبط سيارة من نوع ” أتوز”. وبداخلها 4 أشخاص، من بينهم المتهم الحالي ” ب.محمد”.

كما مكنت العملية من حجز 170 ورقة من فئة 100دولار كانت بيد المدعو “م.مصطفى”. بصدد عدها مع المدعو ” ب.أحمد”، مع حجز آلة طباعة لتزوير النقود.

وخلال مجريات التحقيق صرح الشاهد “حميد” المبلّغ عن الجريمة، أن المتهم الحالي “محمد”. عرض على عليه المدعو “م.مصطفى” البحث عن زبون لشراء أوراق نقدية من عملة أجنبية “الدولار”. كما أن مخطط العملية يدعى ” ب.محمد” الذي اغراه بتسليمه 20 مليون سنتيم في حال نجاح عملية البيع.

المتهم وخلال مواجهته بالوقائع اعترف بالتهم المنسوبة إليه. كما صرح بأنه بيوم توقيفه من طرف رجال الشرطة. كما ان برفقة المتهم صديقه في تجارة الخردوات المدعو “م.مصطفى”. الذي بدوره سلم مبلغ 17 الف دولار للشاري أين كانا بالسيارة بصدد تفقد الأوراق النقدية. بالإضافة إلى ذلك أنكر المتهم ضبط المبلغ المالي محل التزوير في يديه كما جاء في محاضر الشرطة القضائية.