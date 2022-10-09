التماس 8 سنوات حبسا  لعشريني كان بصدد ترويج 1070 قرص مهلوس بمنطقة الحميز

أوقفت مصالح الدرك الوطني بالمقاطعة الشرقية بالحميز ، مروّج مخدرات في الثلاثينات من العمر. حيث أسفرت العملية عن حجز 1070 كبسولة من نوع ” بريقابالين”. مخبأة في منزله العائلي وسلاح أبيض من نوع ” سيف” من الحجم الكبير.

حيثيات القضية انطلقت اثر معلومة مصالح الأمن بالعاصمة، لوجود أحد الأشخاص يدعى ” عبد النور”. يقوم بترويج المخدرات بالحي الذي يقطن به.

وعلى اثر تنقل ذات المصالح وعملية ترصد للمشتبه فيه، مرفقة بعملية مداهمة لمنزل المشتبه فيه. تم العثور في غرفة النوم على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع بريقابالين. موضوعة بداخل حقيبة ظهر بها 77 مشط كل مشط يحمل 14 كبسولة. اي ما يعادل 1070 قرص مهلوس بالاضافة إلى قارورة مسيلة للدموع.

وفي إطار التحقيقات صرح بانه عثر على الحقيبة بداخل صهريج ماء في الملعب البلدي المحاذي لمسكنه. سبق وأن شاهد سائق سيارة مجهول باخفائها بداخل الصهريج من دون أن يفتحها.

كما عثر على سيف بجانب الحقيبة، مصرحا في،ذات المحضر بانه كان ينوي بيعها ب15 مليون سنتيم

ونفس التصريحات تمسك بها المتهم المدعو “د.عصام” ذي 24 سنة، لدى مثوله أمام هيئة محكمة الدار البيضاء. بتهمة حيازة المؤثرات العقلية بغرض البيع، وحيازة سلاح أبيض من الصنف السادس. كما قال أنه قام بحمل الحقيبة واخفائها في مسكنه العائلي، لمدة ثلاث أيام. خشية توقيفه بعد ارجاعها و توقيفه من طرف رجال الضبطية. مضيفا أن سبب أخذه الحقيبة محل الجريمة ظنا منه أنها تحوي على أموال. خاصة بعد مشاهدته احد الأشخاص يقوم باخفائها بالصهريج متراجعا عن أقواله التي أدلى بها خلال مجريات التحقيق. اين اعترف بأنه كان بصدد بيع تلك الممنوعات مقابل مبلغ مالي.

وعلى ضوء ماورد من معطيات التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا. كما تم فرض غرامة مالية نافذة قدرها 500 الف دج مع الإيداع في الجلسة.